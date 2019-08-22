Süper Lig'de 2. haftan programı

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi yarın oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçıyla açılacak.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle: Yarın: 20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park) 24 Ağustos Cumartesi: 19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman) 21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları) 21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 25 Ağustos Pazar: 19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi) 19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park) 21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya) 21.45 Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom) 26 Ağustos Pazartesi: 20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon) AA

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