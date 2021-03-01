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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu

01 Mart 2021, Pazartesi 15:25
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Gaziantep-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek

19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

3 Mart Çarşamba:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Halil Umut Meler

4 Mart Perşembe:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

AA

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