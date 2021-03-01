Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın: 16.00 Gaziantep-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek 19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya 3 Mart Çarşamba: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan 16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu 16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık 19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek 19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Halil Umut Meler 4 Mart Perşembe: 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu 16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen 19.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk AA

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