Süper Lig'de 3. hafta maçları oynanacak

Haftanın açılış maçında ligin yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor, Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Müsabakanın başlangıç düdüğü saat 21.00'de çalacak.

Süper Lig'de 3. haftanın müsabaka programı şöyle: Yarın: 21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray 20 Ağustos Cumartesi: 19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa 19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK 21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor 21 Ağustos Pazar: 19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor 21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük 22 Ağustos Pazartesi: 19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor 19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor 21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor AA

Okunma Sayısı: 83

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.