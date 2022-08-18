Süper Lig'de 3. hafta maçları oynanacak

Haftanın açılış maçında ligin yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor, Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Müsabakanın başlangıç düdüğü saat 21.00'de çalacak.
Süper Lig'de 3. haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray
20 Ağustos Cumartesi:
19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa
19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor
21 Ağustos Pazar:
19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor
21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük
22 Ağustos Pazartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor
19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor
21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor
AA