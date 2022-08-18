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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Süper Lig'de 3. hafta maçları oynanacak

18 Ağustos 2022, Perşembe 12:51
Haftanın açılış maçında ligin yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor, Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Müsabakanın başlangıç düdüğü saat 21.00'de çalacak.

Süper Lig'de 3. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray

20 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa

19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor

21 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük

22 Ağustos Pazartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor

19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor

AA

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