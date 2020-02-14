Süper Lig'e 22. hafta heyecanı

Süper Lig'e 22. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Süper Lig'de hafta, iki kritik müsabakaya sahne olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı 2 maçı da kazanarak çıkışa geçen Beşiktaş, bugün yoluna iki kulvarda devam eden Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Haftaya 42 puanla lider giren Demir Grup Sivasspor ise kendisini 1 puan geriden takip eden ve 1 maçı eksik olan Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Medical Park'ta oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş
Yarın:
14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe
16 Şubat Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor
19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor
17 Şubat Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor
AA