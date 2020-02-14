Süper Lig'e 22. hafta heyecanı

Süper Lig'e 22. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Süper Lig'de hafta, iki kritik müsabakaya sahne olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı 2 maçı da kazanarak çıkışa geçen Beşiktaş, bugün yoluna iki kulvarda devam eden Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Haftaya 42 puanla lider giren Demir Grup Sivasspor ise kendisini 1 puan geriden takip eden ve 1 maçı eksik olan Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Medical Park'ta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş

Yarın:

14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

16 Şubat Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor

19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor