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13 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

TFF ne karar verecek?

12 Nisan 2020, Pazar 17:00
Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın hayatını yazdığı kitapta geçen teşvik primi iddiaları için TFF’ye başvuruda bulunan Beşiktaş Kulübü 1986-87 sezonunun şampiyonu ilân edilmesini istedi.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Süper Lig’de çok sayıda takım çalıştıran teknik direktör Mesut Bakkal'ın hayat hikayesini yazdığı kitapta geçen teşvik primi iddiaları için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunduklarını ve 1986-87 sezonunun şampiyonu ilan edilmeleri gerektiğini söyledi. Urgancılar yaptığı yazılı açıklamada, "Mesut Bakkal'ın itirafları neticesinde Türkiye Futbol Federasyonu’na bir başvuruda bulunduk, cevabını bekliyoruz. Evde boş oturmak yerine '1986-87 şampiyonu Beşiktaş.' açıklaması yapıp, özür dileyebilirler." ifadelerini kullandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gelirlerin yüzde 25'inin kaybolduğunu aktaran Mesut Urgancılar, "Pandemi olmasa bile bizim takım bütçemizi 56 milyon avrodan 30-35 milyon avro seviyesine düşürmemiz gerekiyordu. Son 20 günde yıllık gelirimizin yüzde 25'inin buhar olduğunu görüyoruz. Burada yıllardır uygulanan politikalarla bir müşteri profili oluşturulmuş. Biz, 'Beşiktaş'ın taraftarı vardır.' demek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

 

BAKKAL NE DEMİŞTİ?

Süper Lig başta olmak üzere çok sayıda takım çalıştıran teknik direktör Mesut Bakkal, 33 yıl sonra bir itirafta bulundu. Bakkal, 'Mesut Bir Adamın Hikayesi' adını taşıyan ve kariyerini anlattığı kitabında teşvik primi aldıklarını yazdı. Bakkal, 1986-1987 sezonunda formasını giydiği Denizlispor ile ligin sondan bir önceki haftasında İstanbul'da karşı karşıya geldikleri Beşiktaş ile 1-1 berabere kalınca Galatasaray'dan teşvik primi aldıklarını itiraf etti.

YAZDIĞI KİTAPLA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Teknik direktör Mesut Bakkal’ın hayatını anlattığı kitapta geçen söz konusu sezonda Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenerek son haftaya 1 puan önde girmiş ve sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

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