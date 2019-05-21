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21 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Türkiye futbolda nasıl marka haline gelebilir?

21 Mayıs 2019, Salı 21:22
Destek Patent tarafından hazırlanan bir raporda, en yüksek marka değeri 1.90 milyar Dolar ile Manchester United’a ait. Beşiktaş’ın marka değeri 121 milyon Dolar iken; Fenerbahçe’nin piyasa değeri ise 707,71 milyon Türk Lirası.

Türkiye’nin en büyük patent firması Destek Patent tarafından hazırlanan rapor, Türk ve Dünya spor endüstrisinde futbol ekonomisinin yüksek finans gücünü ve marka değerini ortaya koyuyor.

Bu rapora göre; en yüksek marka değeri 1.90 milyar Dolar ile Manchester United’a ait. Beşiktaş’ın marka değeri 121 milyon Dolar iken; Fenerbahçe’nin piyasa değeri ise 707,71 milyon Türk Lirası.  İngiltere dünyadaki en büyük ekonomik büyüklüğe sahip. 2016/17 sezonunda yaklaşık olarak 5.3 milyar Euro gelire sahip olan Ada Futbolu, neredeyse en yakın takipçileri olan 2.9 milyar Euro ile İspanya ve ardından 2.8 milyar Euro ile de Almanya’nın toplamı kadar. Bu ülkeleri ise sırasıyla 2.1 milyar Euro ile İtalya ve 1.6 milyar Euro ile de Fransa futbol ekonomisi takip ediyor.

Futbol kulüplerinin gelir kalemlerine bakıldığı zaman görüleceği üzere, sponsorluk, ticari anlaşmalar ve yayın hakları gibi gelirler, kulübün marka değeri üzerinden ilerleyen, gelişen ve aynı oranda kulüp finansallarına etki eden nakit akışları. Raporun başından itibaren incelenen Avrupa’nın en büyük 5 liginin gelir dağılımına bakılacak olursa, Sponsorluk ve Yayın Hakları gelirlerinin liglerin gelirleri içerisindeki payı, tüm 5 ligde de en büyük paya sahip. 2018 yılı En Değerli ve En Güçlü 5 Futbol Kulübü sıralamasına göre Manchester United 1.90 milyar Dolar ile başı çekmektedir.

Fenerbahçe’nin piyasa değeri 707,71 milyon Türk Lirası iken Beşiktaş’ın marka değeri 121 milyon Dolar 24 Nisan 2019 itibariyle; Fenerbahçe Futbol A.Ş. piyasa değeri 707.71 Milyon Türk Lirası’dır. Beşiktaş’ın 2018 yılı marka değeri ise 121 milyon Dolar olarak hesaplanmıştır. Özellikle Beşiktaş’ın son yıllarda sağlamış olduğu sportif ve operasyonel başarı, aynı paralellikte kulübe ekonomik fayda boyutunda artı değer katmıştır.

 

Etiketler: süper lig
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