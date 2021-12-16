Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı.
Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmadı.
Türkiye, C Ligi 1. Grup'ta, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.
Kura çekimi sonucu A, B, C ve D liglerindeki grupların dağılımı şöyle:
A Ligi
Grup: Fransa, Danimarka, Hırvatistan, Avusturya
Grup: İspanya, Portekiz, İsviçre, Çekya
Grup: İtalya, Almanya, İngiltere, Macaristan
Grup: Belçika, Hollanda, Polonya, Galler
B Ligi
Grup: Ukrayna, İskoçya, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan
Grup: İzlanda, Rusya, İsrail, Arnavutluk
Grup: Bosna Hersek, Finlandiya, Romanya, Karadağ
Grup: İsveç, Norveç, Sırbistan, Slovenya
C Ligi
Grup: Türkiye, Lüksemburg, Litvanya, Faroe Adaları
Grup: Kuzey İrlanda, Yunanistan, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya
Grup: Slovakya, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan-Moldova
Grup: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Cebelitarık
D Ligi
Grup: Lihtenştayn, Andorra, Kazakistan - Moldova, Letonya
Grup: San Marino, Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya, Malta
Turnuva formatı ve maç takvimi
A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek.
B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.
A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.
Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:
Müsabakalar Tarih
1 ve 2. maçlar 2-8 Haziran 2022
3 ve 4. maçlar 8-14 Haziran 2022
5 ve 6. maçlar 22-27 Eylül 2022
Yarı finaller 14-15 Haziran 2023
Final ve üçüncülük maçı 18 Haziran 2023
Play-out maçları 21-23 ve 24-26 Mart 2024
AA