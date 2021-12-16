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16 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu

16 Aralık 2021, Perşembe 21:22
UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı.

Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmadı.

Türkiye, C Ligi 1. Grup'ta, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.

Kura çekimi sonucu A, B, C ve D liglerindeki grupların dağılımı şöyle:

A Ligi

Grup: Fransa, Danimarka, Hırvatistan, Avusturya

Grup: İspanya, Portekiz, İsviçre, Çekya

Grup: İtalya, Almanya, İngiltere, Macaristan

Grup: Belçika, Hollanda, Polonya, Galler

B Ligi

Grup: Ukrayna, İskoçya, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan

Grup: İzlanda, Rusya, İsrail, Arnavutluk

Grup: Bosna Hersek, Finlandiya, Romanya, Karadağ

Grup: İsveç, Norveç, Sırbistan, Slovenya

C Ligi

Grup: Türkiye, Lüksemburg, Litvanya, Faroe Adaları

Grup: Kuzey İrlanda, Yunanistan, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya

Grup: Slovakya, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan-Moldova

Grup: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Cebelitarık

D Ligi

Grup: Lihtenştayn, Andorra, Kazakistan - Moldova, Letonya

Grup: San Marino, Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya, Malta

Turnuva formatı ve maç takvimi

A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek.

B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.

A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

Müsabakalar                           Tarih

1 ve 2. maçlar                         2-8 Haziran 2022

3 ve 4. maçlar                         8-14 Haziran 2022

5 ve 6. maçlar                         22-27 Eylül 2022

Yarı finaller                             14-15 Haziran 2023

Final ve üçüncülük maçı           18 Haziran 2023

Play-out maçları                      21-23 ve 24-26 Mart 2024

AA

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