Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı.

Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmadı. Türkiye, C Ligi 1. Grup'ta, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti. Kura çekimi sonucu A, B, C ve D liglerindeki grupların dağılımı şöyle: A Ligi Grup: Fransa, Danimarka, Hırvatistan, Avusturya Grup: İspanya, Portekiz, İsviçre, Çekya Grup: İtalya, Almanya, İngiltere, Macaristan Grup: Belçika, Hollanda, Polonya, Galler B Ligi Grup: Ukrayna, İskoçya, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan Grup: İzlanda, Rusya, İsrail, Arnavutluk Grup: Bosna Hersek, Finlandiya, Romanya, Karadağ Grup: İsveç, Norveç, Sırbistan, Slovenya C Ligi Grup: Türkiye, Lüksemburg, Litvanya, Faroe Adaları Grup: Kuzey İrlanda, Yunanistan, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya Grup: Slovakya, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan-Moldova Grup: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Cebelitarık D Ligi Grup: Lihtenştayn, Andorra, Kazakistan - Moldova, Letonya Grup: San Marino, Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya, Malta Turnuva formatı ve maç takvimi A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek. B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak. 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek. Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde: Müsabakalar Tarih 1 ve 2. maçlar 2-8 Haziran 2022 3 ve 4. maçlar 8-14 Haziran 2022 5 ve 6. maçlar 22-27 Eylül 2022 Yarı finaller 14-15 Haziran 2023 Final ve üçüncülük maçı 18 Haziran 2023 Play-out maçları 21-23 ve 24-26 Mart 2024 AA

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