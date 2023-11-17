Avrupa Birliğini mülteciler/göçlerlerle dağıtmak mümkün mü?

Avrupa Birliği’nin dünyamızdaki yegane barış ve demokrasi projesi olduğunu ve Hristiyanlık Dünyasının elli milyondan ziyade cana mal olan savaşlarını bu proje ile sonlandırdığını biliyoruz.

AB’nin; küresel çatışmacı, işgalci ve hegemonyacı Marksistler ’in yollarında büyük engel olduğunu, önceki yazılarımızda hatırlamıştık. Bu çerçevede¸Neocon düşünür Robert Kagan’ın eşi ve “ AB’nin canı cehenneme!...” sözüyle meşhur olmuş Victoria Nuland’ın, ABD hariciyesinin ikinci kişisi olduğunu da hatırlatalım. 2014 Ukrayna Maidan devrimcisinin AB hakkında söyledikleri, hâlâ medyada duruyor. Merak edenler bakabilirler. Hem BOP çerçevesinde hem de Arap Baharı sürecinde, Amerikalı Neocon idarecilerin (Rumsfeld ve Wolfowitz gibi ihtilalci marksistler) AB hakkındaki düşünceleri de arşivlerde duruyor.

Göçler/ilticalar meselesinin hem BOP’tan ve hem de Neoliberallerin Latin Amerika programlarından sonra başlaması, bu hareketin çok önceden planlandığını ve şimdi de kontrol altında olduğunu gösteriyor. Hatta söz konusu dinsizlik cereyanlarının iki duayen düşünürünün, farklı zamanlarda, bu göçleri gündeme getirdikleri yazıları var. Bernard Lewis ile Daniel Pipes’in Arap Baharı ve göçlerden sekiz-on sene önce felâket tellallığını okumasaydık, belki de Neoliberallerin iğfaline kanardık.(1) Onlar planlamayı bildikleri kadar, programın salimen yürümesi istikametinde çevrelerine (ters vuruşlarla) bilgi de veriyorlar.

Diğer göçlere/mültecilere geçmeden önce, bu projeyi ölümüne finanse eden meşhur spekülatör SOROS’u da anmamız gerekecek. Angela Merkel ile birlikte organize ettikleri European Stability İnitiative isimli kuruluş üzerinden bilhassa Suriye’den, Irak’tan ve Afganistan’dan gelenleri finanse edeceklerdi. Yahudi asıllı ve Karl Popper’ın şakirdi George Soros’un göç ve AB ile ilgili birçok makalesine internetten ulaşabilirsiniz…(2)

Ateşe verdikleri üçüncü dünya ülkelerindeki musibetzede insanları, özel fonlarıyla ABD’ye ve AB’ye yönlendirenlerin maksatlarını elbette merak ediyorsunuz… Halkların, hegemonyalarına itirazına, anarşi ve kaos ile cevap veren Neoliberaller, Avrupa kökenli olmayan çocuklarla AB demokrasisini bitirebileceklerini düşünüyorlar. Burada Avrupa Birliği’nin mahiyetini anlayamayanlar, onun dünya barışı ve demokrasisi noktasındaki önemini de kavrayamazlar. Semavi dinlerden, milli devletlerin meydana getirdikleri paktlardan/birliklerden ve adaletten çok çekinen küresel soyguncuların bir taş ile çok kuşlar vurmaya çalıştıkları, zaman geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Bunların acımasızca Ukraynalıları da yurtlarından etmeleri, Avrupa Birliği’ni parçalama cihetiyle Avrupalı/Asyalı farkı gözetmediklerini de bize gösteriyor. Bu küresel fitneyi durdurabilmenin en selametli yolu, neoliberal-neocon organizasyonlarını, sıfatlarıyla ve isimleriyle dünya halklarına deşifreden geçiyor. Yani onların mahiyetlerini dünya milletlerine göstererek, ülkelerin karşı tedbir almalarını sağlamak olmalı.

Arap Bahar’ındaki iç savaşların ve kaosların sebep gösterildiği global göç hadisesi ile, 12 Eylül terörünün Türkiye’nin doğusundan, batısına ve büyük şehirlerine sebep olduğu göç arasında da bir benzerlik yok mu? Başta Müslüman Kürtler olmak üzere Şarklıları dinlerinden ve milli geleneklerinden dolayı ifsat edemeyen İslâmiyet düşmanları, terör belasıyla onları İstanbul’a, Antalya’ya, Mersin’e ve İzmir’e mecbur bırakarak maddeten/manen korumasız bırakıp muhtaç bıraktılar. Sonra da çeşitli suni derneklerle, mağdurlar arasındaki ifsadlarına devam ettiler. İşte aynı icraata, daha geniş çapta ve büyük fonların desteğiyle Avrupa’da devam eden Neoliberallere karşı, buradaki Müslümanları korumanın da kolay olmadığını görüyoruz. Eğitimsizliğin, fukaralığın ve temel ahlaki prensiplerden yoksunluğun bu gençleri Avrupa metropollerinde ne hâle getireceğini hayal edebiliyorsunuz. Avrupalıların –cehaletlerinden– mallarına ve namuslarına dokunacak üç-beş Asyalı genç üzerinden, AB medyasında Müslüman gençleri topluca serrişte edenlerin de neoliberal olduklarından şüpheniz olmasın.(3) Her şey planlı-programlı yürüyor, Avrupa’da…

Aşağıdaki linklerden ulaşacağınız üzere, bilhassa Doğu Akdeniz üzerinden organize edilen göçün arkasındaki İsrail destekli kuruluşların AB medyasına yansıması, yukarıda ifadeye çalıştığımız projenin geniş ve derin unsurlarını gösteriyor.

İnşaallah devam edeceğiz…

Dipnotlar:

(1) Ein Muslimischer Kontinent,Über Europas zukunft, 19.04*2006 Europa oder Eurabia,Daniel Pipes The Australen. 15 April 2008

(2)https://www.timesofisrael.com/in-germany-jewish-funds-help-keep-mediterranean-migrant-rescue-missions-afloat/

( 3) https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/kommentar-meinung-berlin-jahreswechsel-krawalle-integration-debatte-neukoelln-sonnenallee-behzad-k-khani-zur-silvesternacht-integriert-euch-doch-selber-li.305225