Azgınlaştıkça üzerine azap gelen bir kavim

Tire’den Mustafa Atan: “Yahudilerin Babil sürgünü hakkında bilgi verir misiniz?”

HAZRET-İ MUSA (AS) SÖZ ALMIŞTI

Firavunlar döneminde Mısır’da köleleştirilen ve çok zulme uğrayan İsrail oğulları tarihte ilk kurtarıcıya Hazret-i Musa (as) ile ulaşmışlardır. Hazret-i Musa (as) onları Mısır’dan alarak, Kızıldeniz’i mu’cizevî şekilde geçirip, Sina’ya getirdi. Takvim, Hazret-i İsa’nın (as) doğumundan 1500 sene daha önceleri gösteriyor.

Fakat İsrail oğulları isyankâr, hain ve her fırsatta Hazret-i Musa’nın (as) ve Hazret-i Harun’un (as) emirlerine isyan etmekten çekinmeyen arsız bir kavimdi.

Musa Aleyhisselâm İsrail oğullarından isyan etmeyeceklerine dair Sina’da ahit aldı, isyan etmeleri halinde Allah’ın azabının gecikmeyeceği konusunda da uyardı.

Hazret-i Musa’dan (as) sonra İsrail oğullarına Yuşa bin Nun (as) peygamber oldu. Hazret-i Yuşâ (as) döneminde İsrail oğulları Kenan ilini tamamen fethettiler.

Hazret-i Yuşa’dan (as) sonra İsrail oğullarına yaklaşık yüzer yıllık aralarla Kalib, Hızkıl (as), İlyas (as), Elyasa (as), Yunus bin Metta (as), Şemuyel Aleyhimüsselâm peygamber oldular.

İSRAİL OĞULLARININ EN GÜÇLÜ DÖNEMİ

Bu peygamberlerin hepsi de İsrail oğulları tarafından çoğunlukla yalanlanmış, isyanlara ve ihanetlere uğramışlardır. Şemuyel (as) zamanında İsrail oğullarının başı Amalikalılar ile derde girdi. Amelikalılarla araları açıldı.

Hazret-i Şemuyel’den (as) kendilerine önderlik yapacak bir kral istediler. Duâlarını kabul eden Yüce Allah, Talut adında bir kahramanı onlara komutan olarak gönderdi. Talut zamanında henüz akıllı bir genç olan Hazret-i Davud (as) orduya girdi, düşmanla savaştı, düşmanı yendi ve ardından İsrail oğullarına kral oldu.

Hazret-i Davud (as) ve oğlu Hazret-i Süleyman’ın (as) hem peygamber, hem kral oldukları dönemde İsrail oğulları en güçlü dönemlerini yaşadılar. En geniş sınırlara ulaştılar ve bölgede süper güç oldular. İsrail oğullarının bu altın çağı Hazret-i İsa’nın (as) doğumundan yaklaşık dokuz yüz sene öncelerine rastlar.

Fakat bu uzun sürmedi. Hazret-i Süleyman’dan (as) sonra Yahudiler iki ana kola bölündüler. Peygamberlerinin uyarılarını dinlemediler ve Tevrat’ı tahrif ettiler.

Ardından belâ gecikmedi. Cenab-ı Allah Kuzey Irak’ta yaşayan Asurluları başlarına musallat etti. Hazret-i İsa’nın (as) doğumundan yaklaşık 700 sene kadar önce Asurlular İsrail oğullarını işgal etti. Şehirlerini yaktı ve İsrail oğullarının bir kısmını sürgüne gönderdi. Bu sürgünlerde birçok Yahudi kabilesi asimile oldu, kayboldu.

TARİH TEKERRÜR MÜ EDİYOR?

Sürgünden kurtulanlar Kral Sıddıka etrafında toplandılar. Bu dönemde Cenab-ı Hak Hazret-i Şa’ya’yı (as) peygamber olarak gönderdi. İsrail oğulları başta Hazret-i Şa’ya’ya (as) tabi oldular ve itaat ettiler. Şa’ya Peygamber (as) onlara iki büyük kurtarıcı olarak Hazret-i İsa’yı (as) ve Hazret-i Muhammed’i (asm) müjdeledi.

Ancak Sıddıka’nın son dönemlerinde sapkınlığı tercih ettiler. Bid’atlar çoğaldı.

Cenab-ı Allah da bu defa onları Babil Kralları ile imtihana tabi tuttu. Babil Kralı Senharip Beytülmakdis’i kuşattı. Halk büyük korkuya kapıldı. İnsanlar bunun İlâhî gazap olduğunu anladı ve tövbe etti. Halkın tövbesini kabul eden Cenab-ı Hak, Babil ordusunu tauna uğrattı. Babil ordusu telef oldu.

Fakat sonraları İsrail oğullarında sapkınlık hâkim oldu ve Şa’ya Peygamberi (as) şehit ettiler.

Ardından İsrail oğullarına Hazret-i İrmiya (as) peygamber olarak gönderildi. Bu dönemde İsrail oğulları teviller yaparak haramları helâl kılıyor, günahları serbestçe işliyorlardı.

Hazret-i İsa’nın (as) doğumundan yaklaşık beş yüz sene kadar önceydi. İsrail oğulları İrmiya Aleyhisselâmın bütün uyarılarına kulak tıkadılar. Ahireti unuttular, dünyaya daldılar, peygamberlerini yalanladılar, kötülüklerini arttırdılar.

Hazret-i İrmiya (as) ağlayarak tebliğini sürdürdü. Zalim bir kral eliyle İlâhî gazaba uğrayacaklarını hatırlattı. İnanmadılar ve azgınlıklarından vazgeçmediler.

Nihayet Babil’in acımasız ve zalim kralı Nebukadnezzar altı yüz bin askerle Beytülmakdis’i kuşattı. Şehri yaktı, yıktı. İsrail oğullarını kılıçtan geçirdi. Sağ kalanları sürgün etti.

Meşhur Babil Sürgünü budur.

Bu gün sırtları yine kalın gözüküyor. Ama Allah dilerse, bir Nebukadnezzar haklarından gelir.

Fakat bu gün Nebukadnezzar’lar Müslümanları terbiye ediyor.