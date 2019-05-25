İtikâflı günler başlıyor

Konya’dan Hatice Erkut: “Medresemizde ve evlerimizde son on günün gecelerinde ve gündüzlerinde nöbetleşe birer ikişer saat itikâf yapmaya karar verdik. Şahs-ı manevî olarak itikâf yapalım diye. Ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor? İmsakta mı, ikindi namazından sonra mı, gün batımında mı? Bitişi hangi güne denk geliyor?”

CENNETTE BİZİ TAHTLANDIRAN İBADET: İTİKÂF

Nöbetleşe itikâf yapma niyeti tebrike şayan. Bid’at değil; bilâkis sünnet-i müekkededir. Allah kabul etsin. Âmin.

Bu gün itibariyle Ramazan ayının son on gününe giriyoruz. Son on günün ibadeti bir başkadır! Cehennemden azat olduğumuz günler! Gözümüze uyku girmemesi gereken günler… (Uyku, tabiî ki dinlenmek için gereklidir. Ama fazlası değil.)

Bu son on günde, Ramazanımızı taçlandıran, orucumuzu şahlandıran, Cehennemden azat olup Cennette bizi tahtlandıran bir ibadet var: İtikâf! Vakti, son on güne girildiği günün sabah namazı vaktinden başlar, bayram namazına kadar devam eder.

Bazı pratik ipuçlarını paylaşayım:

İBADETİ BAŞLATAN NİYETTİR

Mescide veya mabede girerken dış kapının eşiğinden adımımızı atarken, hanımlar itikâf yaptıkları odalarına girerken odanın kapısına adım attıklarında unutmadan şu niyeti yaptığımız anda itikâf başlar:

“Niyet ettim Allah rızası için şu vaktin namazını kılıncaya kadar/ veya bir ders süresi kadar/veya bir gece/ veya bir gün/ veya şu kadar süre itikâf yapmaya.”

Bu niyet vakit namazını kılmak için bir camiye veya mescite girerken ya da içinde cemaatle vakit namazı kıldığımız Allah için vakfedilmiş mabed hükmünde bulunan medresemize girerken yapılır. Eğer unutursak itikâf başlamış olmaz. İbadet niyetle başlar. İtikâf ibadetininin niyetinin yeri ise, kapının eşiğidir.

Niyetten anlaşılacağı gibi, itikâfı parçalı yapmak mümkündür. Yani on günün tamamında değil de, bu günler içinde parça parça yapılabilir. Bu yüzden itikâfa niyet ederken eğer parçalı yapacaksak süre belirlemeyi unutmayalım. Parçalı yaptığımızda son on günde birden fazla itikâfa girme fırsatı da bulmuş oluyoruz.

İtikâf süresinin en çoğu on gündür. En azı “sübhanallah” diyecek kadar bir andır. Eğer itikâf Cuma namazını kapsayan bir süre içinde yapılırsa, niyet ettiğimiz mekânda Cuma namazının kılınır olması şarttır.

Hanımlar evlerinin bir odasında itikâfa girebilecekleri gibi, ders yaptıkları medresenin odalarını itikâf için de kullanabilirler.

İTİKÂFIN ŞART VE RÜKÜNLERİ

İtikâfın Kadir Gecesi’ne rastlamasının feyiz ve sevabı hesapsızdır.

İtikâfta kaza veya nafile namaz kılınabilir, Allah zikredilebilir, tespih çekilebilir, dinî veya imanî dersler yapılabilir, tövbe istiğfar yapılabilir. Yani bu süre -tabir caizse- Allah ile baş başa bulunduğumuz zamandır. Muhtevayı buna göre doldurabiliriz. Malayani şeyler yapmamak yeterlidir.

İtikâfın şart ve rükünleri şunlardır:

1. Niyet yapılmalıdır. 2. Gündüzü oruçlu olmalıdır. 3. İtikâf bir mescitte veya mescit hükmünde bir mabette yapılmalıdır. 4. İtikâfa niyet eden Müslüman olmalı ve dinî emirler hususunda mükellef bulunmalıdır.

Bir Müslüman, Ramazanın son on günü geldiğinde bir mescide vakit namazı kılmak için girerken aynı zamanda “vakit namazı kılma süresince” itikâfa niyet etse, namazı kılıp camiden çıkarken itikâf yapmış olarak çıkar.

Ramazanın son on günü içinde, istenilen vakitlerde itikâf yapılabilir. Meselâ yalnız gündüzlerde veya gecelerde ya da bu günlerin ve gecelerin belli vakitlerinde itikâfta bulunmaya niyet etmek sahihtir. Bu durumda niyet edilen süre bitince, itikâftan çıkılır.

Niyet edilen süre bitmeden itikâf yapılan mescit terk edilirse itikâf bozulur.

DUÂ: Allah’ım! Günahlarımı bağışla! Kusurlarımı ört! Hatalarımı bağışla! Seyyiatımı hasenata tebdil eyle! Orucumu, namazımı, evrat ve ezkârımı, derslerimi, tövbemi, itikâfımı kabul buyur! Ucbtan, riyadan, gururdan muhafaza eyle! Âmin.