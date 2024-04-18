"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Zaman ihtiyarladıkça gençleşen kitap

Süleyman KÖSMENE
18 Nisan 2024, Perşembe
Yusuf Bey: “Hem bedevi bir edib: “fe’sda’ bima tü’mer” âyeti okunurken işittiği vakit secdeye kapanmış. Ona demişler: “Sen Müslüman mı oldun?” O demiş: “Hayır, ben bu âyetin belâgatına secde ediyorum.” Bu bedevi edip gibi Kur’ân’ın secde ettiren âyetini hissetmek için ne yapmak lâzım?”

Kur’ân’da Belagat 

Hiç şüphesiz Kur’ân’ın belâgati emsalsiz olduğu gibi mesajı da, meali de, manası da, emrettiği değerler de emsalsizdir. Bediüzzaman’ın ifadesiyle Kur’ân, “zaman ihtiyarlandıkça gençleşen”1 bir kitaptır. Onu her okuyan, âyetlerindeki belâgati hisseder. Her ne kadar indiği topraklardaki Araplar kadar olmasa da…

Arap toplumu, Kur’ân’ın nazil olduğu tarihte söz söyleme sanatı bakımından zirvedeydi. Öyle ki şiiri neredeyse kılıç yerine kullanıyorlardı. Bir savaşta veya tartışmada şairi olan kabile kazanırdı. Dili güçlü olan şair övgüleriyle kendi kabilesini göklere çıkarır, hicivleriyle karşı kabileyi yerin dibine geçirir ve karşı kabilede usta şair yoksa hükmen yenilmiş sayılırdı.

Her sene şiir yarışmaları düzenlenir, dereceye giren ilk yedi şiir Kâbe’nin duvarına asılır, bir yıl süreyle Kâbe duvarında asılı kalırdı. Bu şiirlere Muallakat-ı Seb’a (Askıda kalan yedi şaheser) denirdi.

Şiirin ve veciz söz söyleme sanatının Arap dilini işleyerek zirveye çıkardığı bir dönemde Kur’ân Arapça olarak nazil oluyor ve İlâhî mesajlarını bütün dünyaya bu dil üzerinden söylüyor. Kur’ân öyle yüksek bir belâgat, fesahat, bedaat, îcaz ve i’cazla nazil olmuştur ki, söz söylemenin güzelliği bakımından Arap şairlerine parmak ısırtmıştır. Arap şairleri Kur’ân’ın belâgati karşısında lal kesilmişler, şaşırıp kalmışlardır. Ya sihir demişler, ya kulaklarını tıkamışlar ya da Müslüman olmuşlardır.

Kur’ân o gün Müşrik Araplar üzerinde şok etkisi yapmıştır. Öyle ki, Kur’ân’ın bir âyeti kulaklarına gelse, Kur’ân’ın söz ustalığına hayran olurlar, ama cahiliyet taassubu yüzünden bunu itiraf etmekten kaçınırlardı.

Bediüzzaman, bir çöl göçebesinin bir âyeti işitmesi üzerine tepkisini anlatıyor. “fe’sda’ bima tü’mer” (Artık emrolunduğun şeyi kafalarını çatlatırcasına anlat.)2 Âyetini işiten göçebe derhal kendini secdede bulmuştur. Onu görenler Müslüman olduğunu sanmışlar ve korkuyla sormuşlar, göçebe Müslüman olmadığını, fakat âyetin söz ustalığına secde etmekten kendini alamadığını söylemiştir.3

Bu vesileyle Risale-i Nurlar’da adı geçen Muallaka şairlerinden ikisini tanıyalım:      

Antere Bin Şeddat 

Yiğitliği, cesareti, zulme karşı tavizsiz duruşu, ata biniciliği ve veciz şiirleri ile tanınan İslâm öncesi Arap şairidir.

El-Müzehhebe adlı şiiri dereceye girerek Kâbe’nin duvarına asılan Antere, 614 yılında, İslâm henüz açıktan ilân edilmeden öldü.

Antere’nin, “Karnım belime yapışmış da olsa kimseye minnet etmem, Bir yiyecek buluncaya kadar aç yatarım” beytini duyunca, Peygamber Efendimiz (asm), “Bana anlatılan Araplardan sadece ‘Antere’yi görmek isterdim.” buyurmuştur.

Bediüzzaman Hazretleri uğradığı haksızlıkları Antere’nin bir beytiyle ifade etmiştir: “Antere gibi derim: Zilletle ulaşılan ab-ı hayat olsa Cehennem gibidir. İzzetle girilen Cehennem olsa medar-ı iftiharımdır.”4      

Lebid Bin Rebia 

550 ile 570 yılları arasında doğduğu sanılıyor. Söz söyleme ustasıydı. Diplomat bir kişiliğe sahipti. Arapların en büyük şairi unvanıyla şöhret bulmasına rağmen gururlanmazdı. 

Şiirleri altın harflerle yazılıp Kâbe duvarına asıldığı sene, Kur’ân âyetleri inmeye ve etraftan duyulmaya başlamıştı. Kur’ân’dan bir âyet işiterek kendinden geçen kızı, doğruca Kâbe’ye yönelerek duvarda asılı bulunan babasının şiirini indirdi.

“Ne yapıyorsun?” diyenlere de: “Âyetlere karşı şiirin bir kıymeti kalmadı!” dedi.5

Kur’ân’a hayranlık duyarak 631 yılında Müslüman olan Lebid, Kur’ân’ın ancak bir peygamber lisanından duyulabileceğini söyledi.6 660 yılında Kufe’de vefat etti.

Dipnotlar:

1- Eski Said Dönemi Eserleri, s. 591

2- Hicr Sûresi: 94

3- Sözler, s. 723

4- Mektubat, s. 125

5- Sözler, s. 723

6- İşaratu’l-İcaz, s. 441

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, çocuk parkına bomba yağdırdı: 10 ölü

    Cari açıkta 7 ayın zirvesi

    Ete üç ayda yüzde 40 zam

    Akyol: Böyle zarar görülmedi

    Bu kısıtlamalar bir itiraftır

    İslam dünyası Gazze sınavında sınıfta kaldı

    7 Ekim soruşturmasını İsrail engelliyor

    AB üyeliği temel hedefimiz

    İsrail’le ticarette Cumhur başı çekiyor

    İran-İsrail gerilimi Gazze'deki felaketi unutturmasın

    Yargıtay Başkanı seçilemiyor

    Fenerbahçe Avrupa'da yarı final için Olympiakos karşısında

    Filistin'in BM'ye tam üyeliği oylanacak

    1,7 milyon Gazzeli zorla yerinden edildi

    3 ilçe ve 4 beldede seçimler yenilenecek

    TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi

    Ermenek Zübeyir Gündüzalp Mevlidine hazır

    Şifa Hastanesi avlusunda toplu mezar bulundu

    Sigara kalp ve damarlarda büyük tahribat yapıyor - İçeriğinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunuyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefet ne yapmalı?
    Mikail YAPRAK

    Bir hadis ve iki husus
    Ali FERŞADOĞLU

    “AKP toplumu resmen köleleştirmiş!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sultan Abdülhamid döneminin mağlubiyetleri
    Faruk ÇAKIR

    Doktorların doktoru
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “İsrail’e kısıtlama” da lâfta…
    Ahmet BATTAL

    İnsan hakları ve muhalefet
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat içinde en acib hakikat rızıktadır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.