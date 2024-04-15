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15 NİSAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Küfür cinayeti ve açtığı hasar

Süleyman KÖSMENE
15 Nisan 2024, Pazartesi
İstanbul’dan okuyucumuz: “Risalede geçen bir dakikalık küfrün bin katl hükmünde olması ne demektir? Sonsuz azabın hikmeti nedir?”

Azaptan Kurtuluş

Günahlarımızı Allah dilerse affeder; dilerse dünyada, kabirde veya Cehennemde azap verir. Dilerse tövbemize binaen, günahlarımızdan bir kısmını, dilerse tamamını affeder.

Unutmayalım ki, tövbe edenin tövbesini Allah kabul eder ve Allah, günahı ne kadar çok da olsa tövbesini kabul buyurduğu kulunun günahlarını siler, yok eder. Böylece o kul azap görmezden önce arınmış, temizlenmiş ve azaptan kurtulmuş olur. Tövbe etmeyenler ise Allah’ın adaleti gereği yaptıkları günahların ve kötülüklerin tam karşılığını görürler.

Azapta tecelli eden, İlâhî Adaletten başkası değildir. Dolayısıyla kişi yaptığını bulur. Hiç kimseye zulmedilmez, haksızlık edilmez. İşte bir âyet: “Yazıklar olsun o günü yalanlayanlara! Hesap gününü yalan sayanlara! Haddini aşan günahkârlardan başkası onu yalanlamaz! Kendisine âyetlerimiz okunduğunda “Bu eskilerin masallarıdır” derler. Asla! Doğrusu onların kazandıkları günahlar, birike birike kalplerini kaplayıp karartmıştır. Heyhat! Onlar o gün Rab’lerini görmekten mahrum edilmişlerdir. Sonra da Cehenneme gireceklerdir. Sonra onlara, “Yalanlayıp durduğunuz azap işte budur!” denecektir.”1

Ebedî Cehennem Sırrı

Sayılı günlerde işlenen inkâr ve yalanlama günahının sonsuz Cehennem azabını nasıl netice verdiğini, bunun nasıl adalet olduğunu soran ve cevaplayan Bediüzzaman Hazretleri; bir dakikalık adam öldürme cinayetinin, dünya adaletiyle yedi milyon sekiz yüz seksen dört bin dakika (yaklaşık on beş sene) hapis cezası gerektirdiğini; oysa bir dakikalık küfür, bin öldürme cinayeti hükmünde olduğundan, yirmi sene ömrünü küfürle geçiren ve küfürle ölen bir adamın, dünyanın adaletiyle elli yedi trilyon iki yüz bir milyar iki yüz milyon sene hapse mahkûm ve müstahak olduğunu ve ebedî Cehennemin sırrını gösterdiğini kaydeder.

Bir Dakikalık Küfür

Üstad Said Nursî Hazretleri küfür cinayetinin bir dakikalık da olsa büyüklüğünü ve dehşetini şöyle açıklar:

Bir dakikalık adam öldürme işi, katilin en az on beş sene hayatına mal olur. Bir dakikalık küfre giren bir adam ise;

1- Allah’ın bin bir ismini inkâr etmiş olur. Bu en az bin katl (öldürme) demektir.

2- Allah’ın bin bir isminin kâinat üzerindeki sayısız nakışlarını yok saymış olur.

3- Kâinatın hukukuna tecavüz etmiş olur. Çünkü küfür cinayeti bütün kâinatı alâkadar ediyor ve dehşete veriyor. Unutmamalı ki, kâinatın yaratılışının en büyük neticesi insanın kulluğudur ve Allah’ın terbiye ediciliğine karşı insanın iman ve itaatle karşılık vermesidir. Hâlbuki kâfir, küfür ve inkârıyla, varlıkların ve kâinatın var olma sebebi olan “Allah’a iman” hakikatini kabul etmediği için bütün yaratılmışların hukukunu çiğnemiş ve bütün kâinata tecavüz etmiş olur.

4- Zerrelerden kürelere kâinatın ve varlıkların kemâlâtını inkâr etmiş olur. Çünkü her biri vazifeli birer memur olan ve vazifesini asla aksatmayan kâinatın sayısız varlıklarını vazifesizlikle ve başıboşlukla itham etmiş, varlıkların kıymetlerini düşürmüş olur.

5- Allah’ın bir olduğunu gösteren hadsiz delilleri yalanlamış olur.

6- Hadsiz varlıkların Allah’ın birliğine olan işaretlerini reddetmiş ve inkâr etmiş olur.

Kur’ân’a ait olan “ebedî Cehennem” kavramının sırrı işte budur. Bu da gösteriyor ki, Cehennem, amelimizin tam karşılığıdır ve tam adalettir. Cennet ise, Allah’ın sırf fazlı ve lütfu iledir.

Dipnotlar:

1- Müteaffifin Suresi: 10-17

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