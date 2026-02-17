"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ŞUBAT 2026 SALI - YIL: 56

Zerre kadar iyiliğe mükâfat

Süleyman KÖSMENE
17 Şubat 2026, Salı
İzmir’den isimsiz okuyucumuz: “Mahşerde zerre kadar kötülüğün cezasının verileceği, her iyiliğin de zerre kadar da olsa mükâfatı verileceği ne demektir?”

Son Söz Maşerde

Mahşer günü, adaletin eksiksiz tahakkuk edeceği büyük adalet günüdür. Hükümlerini esasen dünyadan itibaren icrâya koyan İlâhî adalet, Mahşer gününde artık son sözünü söyler;  o gün hak yerini tamamen bulur. O günden geriye, tartılacak bir husus, görülecek bir dava, hüküm verilecek bir mesele kalmaz. 

Kur’ân’da buyurulur ki: “O gün tartıları ağır gelen kimse, hoşnut olacağı bir yaşayış içinde olacaktır. Mizanı hafif gelenlerin ise sığınacağı yer haviyedir, Cehennemin kızgın ateşidir.”1 Buyurulur. Cenab-ı Hak, bir diğer ayette ise, “Kim zerre kadar hayır yaparsa onun mükâfatını görecek, kim de zerre kadar kötülük yaparsa onun cezasını görecektir.”2 buyurmaktadır.   

Bu ayetler adaletin tam tahakkuk edeceğini, hiç kimsenin hiçbir davranışının görmezden gelinmeyeceğini, her davranışın muhakkak bir bedeli olduğunu ısrarla dile getirir.

Allah’ın adaletinin tahakkuk yeri sadece mahşer değildir. Yaşadığımız, nefes alıp verdiğimiz her bir günde de adalet-i İlâhî’nin tecellileriyle karşı karşıya bulunmaktayız. Burnumuzun kanamasından, başımızın ağrımasına ve işimizin ters gitmesine kadar her tecellinin, bir bakıma adaletin tahakkuku olduğu hadislerce de bildirilmiştir. 

Allah’ın Adaleti

Allah’ın adaleti dünyada da tecellî eder. İlâhî adalet, yaşadığımız hayatı her boyutuyla kucaklar, tüm canlıları kuşatır. Halk arasında, “Eden bulur,” “Gülme komşuna, gelir başına,” “Ne ekersen onu biçersin” gibi sözler İlâhî adaletin gerek beşerî ilişkilerimizde gerekse hayatımızın her kesitinde önemli bir yere sahip olduğunun tanık ifadeleridir. Üstad Said Nursî, Semûd, Âd ve Fir’avun kavimleri gibi geçmiş kavimlere gelen dünyevî musibetleri Âdil isminin bir tecellîsi olarak zikreder ve bu musibetlerin, o kavimlerin Peygamberlere isyanlarına mukabil başlarına geldiğini belirtir.3

Adaletin tecellisi bakımından dünya-ahiret dengesi kurulur.  Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Zulümden sakınınız. Çünkü zulmün cezasından daha sür’atli gelen hiçbir şey yoktur.”4

Peygamber Efendimiz (asm) bir diğer hadislerinde Cenab-ı Hak’tan bildiriyor: “Kullarımdan herhangi birine bedeniyle, çocuklarıyla veya malıyla ilgili bir musîbet verdiğimde bunu sabırla karşılarsa; Kıyamet Günü onun için mizan kurmaktan ve onun için divan açmaktan haya ederim.”5

Konu Hakkında Başka Hadisler de Vardır

Peygamber Efendimiz (asm) buyurur ki:

“Allah şöyle buyurmuştur: ‘Kulumun iki sevimli organını, yani iki gözünü alarak musibete uğrattığımda sabrederse, onların karşılığında kendisine Cenneti veririm.’”6

“Şu beş şey ne güzel, ne güzel! Bunlar mizanda ne kadar da ağır gelirler! 1-Lâ ilâhe İllallah, 2-Sübhânallah, 3-Elhamdülillah, 4-Allahü Ekber ve 5-Müslüman bir kişinin salih bir evlâdı vefat ettiğinde sabredip sevabını Allah’tan beklemesi.”7

“Allah hiçbir mü’mine hiçbir iyiliğinde haksızlık etmez. İyiliğine karşılık dünyada birçok nimetler verir. Ahirette ise ayrıca buna karşılık mükâfatlandırır. Kâfirin ameline gelince, iyiliklerine karşılık dünyada rızıklandırılır. Ahirete kavuştuğunda ise, karşılık verilecek bir iyiliği bulunmaz.”8

Allah’ın adaleti dünya ile mahşerde bir bütün olarak tahakkuk etmektedir. Öyleyse adaletin tecellisi açısından dünya ile mahşer, tıpkı bir terazinin iki kefesi gibi birbirini tamamlamaktadır.  

Dipnotlar: 

1- Kâria Suresi: 6, 7, 8, 9.

2- Zilzâl Suresi: 7, 8.

3- Şualar, s. 534.

4- Câmiü’s-Sağîr, 1/147

5- Age., 1/2887

6- Age., 1/2888

7- Age., 2/1697

8- Riyâzu’s-Sâlihîn, 427

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na "gözlemci" olarak katılacak

    İngiltere kısa süre içinde 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirecek

    Zonguldak'ta özel maden ocağında göçük: 3 işçiden biri kurtarıldı

    Kahramanmaraş'ta binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı

    Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden Ramazan Bayramı'nda ders koyan okullara tepki

    Ordu içinde ordu

    Anaparadan çok faiz ödeyeceğiz

    Galatasaray, son 16 için Juventus karşısında

    NATO: Savaş bittikten sonra Rusya daha tehlikeli hale gelecek

    "İslam dünyası, toparlanıp bir olduğunda Gazze'nin yarası şifa bulacaktır"

    Güney Afrika'da ''şap salgını'' alarmı: "Ulusal afet hali" ilan edildi

    Trump: Gazze Barış Kurulu üyeleri Gazze için 5 milyar dolar vadetti

    ‘Bırak Şimdi’ çağrısı: İlk 1000 kişiye hediyeler var - 'Ramazan, bağımlılığı yönetebileceğini gösterir'

    İİT’den Francesca Albanese’ye destek

    Savunma hakkına dokunulmamalı

    Zamlar Ramazan dinlemedi

    Ekonominin yeni krizlere tahammülü yok

    Yeni Asya okuyucu ziyaretleri - Genç esnaf: Beni mutlu ettiniz

    Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria kararını en güçlü biçimde kınadı

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.