Ehl-i kitapla barışalım

Nurettin Bey: “Bir Hıristiyan ile görüşüyoruz, kendisi Müslüman olmuş. Başka Hıristiyanların durumu ne olacak diye soruyor. Risale-i Nur’daki fetret bahsinden de hareketle neler söylenebilir?

Kurtuluş Yolları

Biz insanlar kendimizi kurtarınca, başkalarının da nasıl kurtulacağını düşünürüz. Bu faziletli bir duygudur. Elbette Allah da bütün kullarının kurtulmasını ister ve onca hidayet rehberini bunun için göndermiştir.

Şu halde biz bir hidayet rehberine yetişmişsek eğer, bunu Allah’ın bir lütfu biliriz ve bunu ulaşabildiğimiz herkesle paylaşmayı vazife sayarız.

Ulaşabildiklerimizi kurtarabilirsek, en azından üzerimize düşen tebliğ vazifesini elimizden geldiğince yapmış oluruz.

Görüştüğümüz Hıristiyan arkadaş eğer başka Hıristiyanların durumunu soruyor, bunu düşünüyor ve bunun için rahatsızlık duyuyorsa, bu iyidir! Demek bu konuda kendisine ihtiyaç vardır. İnşallah onlara da kendisi yardımcı olacaktır.

Fetret nedeniyle kendisine ulaşılmamış olan ve bilmeyen insanlar, Allah’ı tasdik etmek ve Hazret-i Muhammed’i (asm) inkâr etmemek şartıyla inşallah ehl-i necat olurlar.

Bu Asırda Vazifemiz

İçinde bulunduğumuz helaket ve felaket asrına Bediüzzaman Hazretleri bir yönüyle fetret dönemi diyor. Son Peygamberin (asm) dini var, sünneti var, kitabı varken, fen ve felsefeden dine ve imana yapılan saldırıların Müslüman’ın imanında oluşturduğu hasarlar, sarsıntılar, savrulmalar, derin yaralar ve verdiği lakaytlıklarla Müslüman bu asırda kendini ve kimliğini kaybetmiştir. İmanını kaybetmek tehlikesiyle burun buruna gelmiştir. Bu bir kaostur, bir fetrettir.1

Bu fetretten kurtarmak için, Kur’ân’ın semasından bir rahmet müjdesi olarak Risale-i Nur inmiştir. Risale-i Nur’un mesaj kuşağı bütün dünyadır. Bu asırda Risale-i Nur’a ulaşanların, ellerindeki iman hakikatlerini paylaşmak noktasında ulaşmayanlara karşı vazifeleri vardır.

Dolayısıyla biz bu asırda Müslüman’a da, Hıristiyan’a da, Cennet’e mi, Cehennem’e mi gideceğini düşünmeden elimizdeki hidayet rehberini, dilimiz döndüğü kadar, imkânımız olduğu kadar ulaştırmaya devam edeceğiz. Neticeyi Cenab-ı Allah’a bırakacağız. Hakikatleri ulaştırmaktan elimizi gevşetmeyeceğiz.

Vazifemiz budur! Rabbim yardımcımız olsun.

Ortak Söze Gelin

Gayr-i Müslim’den bir arkadaşımız varsa, bu, elimizdeki hakikatleri paylaşmak için daha iyidir. Bize, ona doğru İslâm’ı tanıtma, tebliğ etme ve dinimizin güzelliklerini anlatma imkânı sunar. Onun, üzerinde ısrar ettiği itikatları ve görenekleri varsa saygı duymak, ama ona meyletmemek bizim için yeterlidir.

Onun Cennet’e mi, Cehennem’e mi gideceğinin hesabını gelin; biz yapmayalım. O’nu Cennet’e veya Cehennem’e göndermeyelim. Biz ona Kur’ân’ın mesajını iletmeye çalışalım.

Kur’ân diyor ki: “De ki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak olan söze gelin: Yalnız Allah’a ibadet edelim. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâh edinmesin.”2

Gayr-i Müslim arkadaşımıza bu ortak sözü şöyle aktarabiliriz:

“Biz Hazret-i İsa’ya (as) inanırız. Bu bizim iman esaslarımızda vardır. Hazret-i İsa (as) nasıl Allah’ın Peygamberi idiyse, Hazret-i Muhammed de (asm) Allah’ın Peygamberidir. Bizim sizden farkımız, biz Hazret-i İsa’ya (as) İlâh demeyiz. Hazret-i Muhammed’e de (asm) İlâh demeyiz. Her ikisi de Allah’ın elçisidir deriz. Gelin; Kur’ân’ın çağırdığı ortak sözde buluşalım. Biz Hazret-i İsa’ya (as) iman ettiğimiz gibi, siz de Hazret-i Muhammed’e (asm) iman edin!”

Bu minvalde konuşulursa, gayr-i müslimle arkadaşlığımızdan biz bir şey kaybetmeyiz, ama arkadaşımız çok şey kazanır. Onun iman etmesine vesile olabilirsek biz de inşallah Allah’ın rızasını kazanmış oluruz.

Bu da bizim için, inşallah dünya servetinden daha üstün bir rahmet olur.

Dipnotlar:

1- Kastamonu Lahikası, s. 146-148.; Mektubat, s. 41-42.

2 -Âl-i İmran Suresi: 64.