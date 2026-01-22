"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Ehl-i kitapla barışalım

Süleyman KÖSMENE
22 Ocak 2026, Perşembe
Nurettin Bey: “Bir Hıristiyan ile görüşüyoruz, kendisi Müslüman olmuş. Başka Hıristiyanların durumu ne olacak diye soruyor. Risale-i Nur’daki fetret bahsinden de hareketle neler söylenebilir?

Kurtuluş Yolları

Biz insanlar kendimizi kurtarınca, başkalarının da nasıl kurtulacağını düşünürüz. Bu faziletli bir duygudur. Elbette Allah da bütün kullarının kurtulmasını ister ve onca hidayet rehberini bunun için göndermiştir. 

Şu halde biz bir hidayet rehberine yetişmişsek eğer, bunu Allah’ın bir lütfu biliriz ve bunu ulaşabildiğimiz herkesle paylaşmayı vazife sayarız. 

Ulaşabildiklerimizi kurtarabilirsek, en azından üzerimize düşen tebliğ vazifesini elimizden geldiğince yapmış oluruz.  

Görüştüğümüz Hıristiyan arkadaş eğer başka Hıristiyanların durumunu soruyor, bunu düşünüyor ve bunun için rahatsızlık duyuyorsa, bu iyidir! Demek bu konuda kendisine ihtiyaç vardır. İnşallah onlara da kendisi yardımcı olacaktır. 

Fetret nedeniyle kendisine ulaşılmamış olan ve bilmeyen insanlar, Allah’ı tasdik etmek ve Hazret-i Muhammed’i (asm) inkâr etmemek şartıyla inşallah ehl-i necat olurlar.       

Bu Asırda Vazifemiz

İçinde bulunduğumuz helaket ve felaket asrına Bediüzzaman Hazretleri bir yönüyle fetret dönemi diyor. Son Peygamberin (asm) dini var, sünneti var, kitabı varken, fen ve felsefeden dine ve imana yapılan saldırıların Müslüman’ın imanında oluşturduğu hasarlar, sarsıntılar, savrulmalar, derin yaralar ve verdiği lakaytlıklarla Müslüman bu asırda kendini ve kimliğini kaybetmiştir. İmanını kaybetmek tehlikesiyle burun buruna gelmiştir. Bu bir kaostur, bir fetrettir.1   

Bu fetretten kurtarmak için, Kur’ân’ın semasından bir rahmet müjdesi olarak Risale-i Nur inmiştir. Risale-i Nur’un mesaj kuşağı bütün dünyadır. Bu asırda Risale-i Nur’a ulaşanların, ellerindeki iman hakikatlerini paylaşmak noktasında ulaşmayanlara karşı vazifeleri vardır.    

Dolayısıyla biz bu asırda Müslüman’a da, Hıristiyan’a da, Cennet’e mi, Cehennem’e mi gideceğini düşünmeden elimizdeki hidayet rehberini, dilimiz döndüğü kadar, imkânımız olduğu kadar ulaştırmaya devam edeceğiz. Neticeyi Cenab-ı Allah’a bırakacağız. Hakikatleri ulaştırmaktan elimizi gevşetmeyeceğiz. 

Vazifemiz budur! Rabbim yardımcımız olsun.      

Ortak Söze Gelin 

Gayr-i Müslim’den bir arkadaşımız varsa, bu, elimizdeki hakikatleri paylaşmak için daha iyidir. Bize, ona doğru İslâm’ı tanıtma, tebliğ etme ve dinimizin güzelliklerini anlatma imkânı sunar. Onun, üzerinde ısrar ettiği itikatları ve görenekleri varsa saygı duymak, ama ona meyletmemek bizim için yeterlidir. 

Onun Cennet’e mi, Cehennem’e mi gideceğinin hesabını gelin; biz yapmayalım. O’nu Cennet’e veya Cehennem’e göndermeyelim. Biz ona Kur’ân’ın mesajını iletmeye çalışalım. 

Kur’ân diyor ki: “De ki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak olan söze gelin: Yalnız Allah’a ibadet edelim. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâh edinmesin.”2 

Gayr-i Müslim arkadaşımıza bu ortak sözü şöyle aktarabiliriz: 

“Biz Hazret-i İsa’ya (as) inanırız. Bu bizim iman esaslarımızda vardır. Hazret-i İsa (as) nasıl Allah’ın Peygamberi idiyse, Hazret-i Muhammed de (asm) Allah’ın Peygamberidir. Bizim sizden farkımız, biz Hazret-i İsa’ya (as) İlâh demeyiz. Hazret-i Muhammed’e de (asm) İlâh demeyiz. Her ikisi de Allah’ın elçisidir deriz. Gelin; Kur’ân’ın çağırdığı ortak sözde buluşalım. Biz Hazret-i İsa’ya (as) iman ettiğimiz gibi, siz de Hazret-i Muhammed’e (asm) iman edin!”

Bu minvalde konuşulursa, gayr-i müslimle arkadaşlığımızdan biz bir şey kaybetmeyiz, ama arkadaşımız çok şey kazanır. Onun iman etmesine vesile olabilirsek biz de inşallah Allah’ın rızasını kazanmış oluruz. 

Bu da bizim için, inşallah dünya servetinden daha üstün bir rahmet olur. 

Dipnotlar:       

1- Kastamonu Lahikası, s. 146-148.; Mektubat, s. 41-42.

2 -Âl-i İmran Suresi: 64.

Okunma Sayısı: 306
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump, Avrupa'ya yönelik gümrük vergilerini durdurduğunu açıkladı

    Bayrak provokasyonuna tepkiler sürüyor - Gültekin Uysal: Lânetliyoruz

    Balıkesir-Sındırgı'da peş peşe iki deprem daha

    24 Ağustos'ta kaybolmuştu: Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin Rus yüzücü Svechnikov'a ait olduğu belirlendi

    Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

    Atletico Madrid 'le 1-1 berabere kalan Galatasaray, puanını 10'a yükseltti

    Trump: 'Bir buz parçası'nı istiyoruz ama vermiyorlar

    Şanlıurfa'da kolonlarından ses gelen 6 katlı bina boşaltıldı

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu

    “Gazze’yi İsrail’e peşkeş çekme kurulu”

    İsrail’den eğitime darbe

    Meteoroloji’den kar ve sağanak uyarısı

    'İsrail, uluslararası hukuku ihlalde yeni bir seviyeye ulaştı' - 'BM'ye karşı eşi benzeri görülmemiş bir saldırı'

    Katar: Filistinli kardeşlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz, İsrail'in açıklamalarını kabul etmiyoruz

    İspanya'da yeni bir tren kazası yaşandı: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

    'Avrupa olarak ABD'ye karşı ''artık yeter'' noktasına ulaştık'

    Libya’da kum fırtınası: 1 kişi öldü, 15 kişi yararlandı

    Danimarka: ABD'ye karşı güç kullanmaktan kaçınmayız

    Trump: Suikast girişimine uğrarsam İran'ın "haritadan silinmesi" emrini verdim

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Balıkesir-Sındırgı'da peş peşe iki deprem daha
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
    Genel

    24 Ağustos'ta kaybolmuştu: Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin Rus yüzücü Svechnikov'a ait olduğu belirlendi
    Genel

    Bayrak provokasyonuna tepkiler sürüyor - Gültekin Uysal: Lânetliyoruz
    Genel

    Atletico Madrid 'le 1-1 berabere kalan Galatasaray, puanını 10'a yükseltti
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump, Avrupa'ya yönelik gümrük vergilerini durdurduğunu açıkladı
    Genel

    Yeni Asya arşivinin nöbetçisiydi: Selâhaddin Vatansever
    Genel

    Telifinin 100. yılında, Risale-i Nurlar Çukurova Kitap Fuarı’nda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.