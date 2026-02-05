Selefiye akidesi üzerine (2)

Almanya’dan okuyucularımız: “Selefiye akidesi Ehl-i Sünnete yakın mıdır? Temel görüşleri nelerdir?

Muhammed bin Abdulvahap

Bugün dünyanın değişik bölgelerine dağılmış bulunan Selefîlik anlayışının son temsilcisi, Vahhabîliğin kurucusu olan Muhammed bin Abdulvahap’tır.

Muhammed bin Abdülvehhab 1703 tarihinde Necid’de doğdu. Babası Uyeyne kadısı olduğundan ilk dinî bilgilerini babasından aldı. Fıkıhta Hanbelî, itikadda İbni Teymiye’cidir. İbni Teymiye’nin itikadî görüşlerini siyasete taşımış, görüşlerinin tamamına sonradan Vehhabîlik denmiştir.

Babasının ölümü üzerine bazı dinî tavırlara şirk demeye başlamış, Hazret-i Ebu Bekir’in (ra) hilâfeti devrinde Müseylimetü’l-Kezzap’la yapılan savaşta şehid olan Sahabelerin kabirlerini şirke meydan vermemek gerekçesiyle yıktırmıştır.

Bunun üzerine halkın tepkisini çekmiş, hatta ölümle tehdit edilince, 1745 tarihinde Suud ailesinin hâkimiyetinde bulunan Dir’iyye bölgesine yerleşmiştir. Bozuk fikirlerinin Osmanlı’ya karşı kullanılabilir bir dinî mahiyet taşıması üzerine Suud ailesinden siyasî destek görmüştür.

Bu günkü Suudi Arabistan devletini kuran Muhammed bin Suud’un desteği ile siyasî fikirlerini yayma fırsatı bulmuştur. Bu sırada Suud ailesi, gerileme alâmetleri gösteren Osmanlı Devletinden ayrılarak müstakil bir devlet olma hayalleri kurmakta idi. Abdulvahab’ın görüşleri tam bu esnada Osmanlı’ya isyan için bulunmaz bir fırsat mahiyeti taşıyordu. Çünkü böylece Mekke ve Medine’de bulunan sahabe türbelerine hizmeti ve hürmeti esirgemeyen Osmanlı Devleti memurları bu yaklaşımları sebebiyle müşrik sayılacak; bu da Osmanlı’ya itaatten vazgeçip, isyana kalkışmaya haklı bir sebep oluşturacaktı.

Abdulvahab’ın görüşleri Suud ailesinin hayalleri ile örtüşüyordu. Dolayısıyla bu görüşler, Suudi Arabistan’ın kuruluşunun temel harcı oldu. Ve Suudi Arabistan’da yayılma ve hatta resmî mezhep statüsü kazanma istidadı gösterdi.

Bu görüşler âlem-i İslâm’a tanıtılırken ise, yorumlarda ayet ve hadislerin zahirine bağlılıkları nedeniyle “Selefîlik” kılıfı kullanıldı.

Başlıca Görüşleri

Selefîlere göre, kabirler üzerine kubbe yapmak, adak adamak küfürdür; ziyaret dalalettir. Amelde dört mezhebe cevaz vardır; fakat itikadda mezhepler yasaklanmıştır. Tarikatlara girmek küfürdür. Namazın cemaatle kılınması farzdır ve her fert, beş vakit camiye gelmeye mecburdur. Namazlardan sonra cemaatle tesbih çekmek bidattir. Minare yapmak, el öpmek bidattir. Allah’tan başka her şeyi, bir mezarı, bir şeyhi, veli diye bilinen kişileri, hatta Hazret-i Peygamberi vesile edinmek şirktir. Muska yapmak ve taşımak Allah’tan başkasının insan üzerinde tesirini kabul etmektir ve tamamen şirktir. Bir ağacı, bir taşı mukaddes tanımak, “Ya pir, ya imam, ya Ali yetiş” gibi sözler, Allah’a şerik koşmak demektir. Hırka-i Şerif ve Lıhye-i Saadet (Hazret-i Peygamberin hırkası ve sakalı) ziyaretleri de aynı hükme tabidir. Hazret-i Peygambere salâvat getirirken “Seyyidina ve Mevlâna” denmez. “Delail-i Hayrat” okumak yasaktır; zira bu, Peygamber’e ibadet mahiyetindedir.

Keza Selefîlere göre, sofuluk yapmak gizli şirktir. Necef’i ziyaret etmek, Kerbala toprağına secde etmek, Mehdiye inanmak, Hızır ve İlyas’ın sağ olduğunu söylemek, şeyhlere rabıta yapmak, gavsa, kutuplara, abdalların varlığına, üçlere, yedilere, kırklara inanmak, ölülerin diriler üzerinde tasarrufunu kabul etmek demektir ve şirktir.

Abdü’l-Vehhab’a göre, tasavvuf bidattir. Tarikat, mürşidin kendisini vesile edindirmesi demektir. Hazret-i Peygamber her türlü dinî tebliğleri yapmıştır. Bundan dolayı, Ebubekir-i Sıddık’a ayrı bir zikir usulü, Hazreti Ali’ye hususî sırlar tevdi etmesi, onlara iftiradır “dininizi ikmal ettim” ayetine de aykırıdır.

Keza Selefîlere göre, tasavvuf ehli olanların, keşif yoluyla bilme iddiaları asılsızdır. Onlara göre, tarikattaki rabıta açıkça şirktir. Rufaî burhanları, kendilerinde tasarruf iddiasını ifade ettiği için şirktir. Ticanîlerin, âlem-i menam’da Hazret-i Peygamberden emir aldıklarını iddia etmeleri, ölünün tasarrufuna inanmaktır. Kadirîler’in, Bedevîler’in şeyhleri önünde eğilmeleri, Mecusî rakslarını ihya etmeleri, diğer ehl-i tarîkin Hazret-i Ali ve evlatlarını masum kabul etmeleri şirktir.