"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Züht, takva ve velâyet yolları

Süleyman KÖSMENE
13 Aralık 2021, Pazartesi
Murat Hekim: “Azamî takva, züht ve velâyet nefsin hangi mertebesinde olur? İzah eder misiniz?”

Eksiye Düşmesin de…

Nefsin işi takva, züht ve velâyet değildir. Kişi bu makamlara ulaşmışsa bile, nefsin işi bu makamları kişiden düşürmektir. Rütbelerini söktürmektir. Azamî değil, asgarî züht, takva ve velâyet bile nefsin yolundan geçmez. Nefis bunların derdinde olmaz. Biraz kazandığınız bir şey varsa bile, nefis onları ucb ve riya malzemesi yapar, yer bitirir, elde bir şey bırakmaz. Eksiye bile düşürür.   

Çünkü züht, takva, velâyet nefsin hoşuna giden şeyler değildir. Çünkü bunlarda dünyayı terk var, Allah için olmak var… Bunlar nefse göre şeyler değil.  

Nefse züht yerine dünya-perestlik lâzım. Takva yerine heva-perestlik lâzım. Velâyet yerine ucb, hodgamlık, bencillik, nefis-perestlik lâzım. 

Nefis bunların peşindedir. Zühtü, takvayı, velâyeti ne yapsın? Yenmez, içilmez!

Dolayısıyla siz züht kazanacağım diye dünyayı terk etseniz, mağaralarda, inzivagâhlarda sabahlasanız… Nefis bunları alıp kendi hevasına malzeme yapacak ve maalesef başaracaktır.

Takva gereği haramlardan, günahlardan, menhiyattan kaçınsanız... Nefis size pırlanta gibi yeni menhiyat kapıları açacaktır.   

Makam Aldatıcı Olabilir

Züht dünyayı kalben terk etmek; takva ise menhiyattan ve günahlardan içtinap etmektir.1 Bu kutlu neticeleri almak için ömür boyu nefsimizle mücadele ederiz. 

Yine de garantimiz yoktur. 

Nefsimizi bu yönden aslında sevmeliyiz. Çünkü bize hakikî bir makam için, nefes kesici bir mücadele kapısı açıyor. Rolünü çok iyi oynuyor. Zerre kadar sendelesek bizi uçurumdan atacak derecede acımasız bir performans sergiliyor. Bu performans karşısında biz, daha ciddî bir ruh terbiyesi programına giriyoruz. Başka türlü, kaybetme riskimiz artıyor. 

Risale-i Nur bu yüzden makamlarla meşgul değildir. Tasavvuf mesleğinde nefsin makamlarından çok bahsedilmiş ve Kur’ân’dan âyetlerle de nefsin belirli halleri unvanlarla anlatılmıştır. Ancak bunlar mecazi makamlardır. 

Hakikî makam Allah katındadır ve onu bilme imkânımız yoktur.

Dolayısıyla makam meselesi bu asrın insanı için aldatıcı olabilir. Hazret-i Yusuf (as) gibi bir peygamber bile nefs-i emmare tehlikesinden bahsediyorsa2, bir büyük velinin en yüksek makamdan en aşağı kata düşmesinin çok da zor olmadığı anlaşılıyor. Nefsin küçük bir telkinine ve hakir bir desisesine bakıyor. Bu asırda da desise ve telkinler adına, nefisten yana uranyum patlamaları yaşıyoruz.  

Meselâ, nefs-i mutmeinne makamına gelmiş bir veli, -evet züht ve takva meselesini aşmıştır, veli olmuştur- ama kemale erdiğini varsayarak ipin ucunu bıraksa, nefsin küçük bir telkiniyle tekrar ve hızlıca “nefs-i emmare” derekesine düşebilir.        

Risale-i Nur’a Talebe Olmak

Dolayısıyla makamı mansıbı bırakmak ve Risale-i Nur’a talebe olmak lâzım! Risale-i Nur talebeliğinde makam ve mansıp yoktur. Ama nefsi durduran çok aktif engeller vardır. Bu engellerin her birisinden, içinde züht ve takva da bulunan çok yüksek belgelerle geçebilirsiniz.  

Bu belgelerden bir kısmı şunlardır: İhlâs, Cenab-ı Hakk’ın rızasını esas maksat yapmak, kardeşleri tenkid etmemek, kuvveti ihlâsta ve hakta bilmek, kardeşlerle şakirane iftihar etmek, fena fil-ihvan 3, sırr-ı uhuvvet ve ittihad-ı maksat ve ittifak-ı vazife sırrı 4, ittihadı muhafaza etmek, hazz-ı nefsi bırakmak, mahviyet 5, kanaat 6, iştirak-i amal-i uhreviye 7, sadâkat, sebat, iman-ı tahkikî kazanmak... 

Bediüzzaman diyor ki: “Bu zamanda hizmet-i imaniyede hazz-ı nefsini bırakıp ve mahviyet ile tesanüt ve ittihadı muhafaza eden bir hâlis kardeşimiz, bir veliden ziyade mevki alıyor.” diye kanaatim gelmiş ve siz daima bu kanaatimi takviye ediyorsunuz. Cenab-ı Hak, sizlerden ebediyen razı olsun. Âmîn!”  8

Cenab-ı Hak bu duâya cümlemizi mazhar eylesin. Âmin. 

Dipnotlar:

1- Kastamonu Lâhikası, s. 154. 2- Yusuf Sûresi: 53.

3- Lem’alar, s. 278. 4- Lem’alar, s. 280.

5- Şuâlar, s. 348. 6- Kastamonu Lâhikası, s. 82.

7- Kastamonu Lâhikası, s. 101.

8- Şuâlar, s. 348.

Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ustalık eseri ekmek kuyrukları

    Dünyayı gezmek gençler için bir hayal oldu

    İnşaat sektörü durma noktasında

    Beşiktaş'ı rahatlatan 3 puan

    Emekliler: Geçinemiyoruz

    Kentucky'deki büyük afet için Federal Acil Afet Bildirgesi imzalandı

    'La Palma Adası'ndaki en uzun süre aktif olan yanardağı' olarak kayıtlara geçti

    Son 24 saatte 182 kişi vefat etti, 17 bin 956 vaka gözlemlendi

    Dünyanın akciğerleri ‘kuru savanlara’ dönüşebilir

    Belçika mahkemelerinde başörtüsü yasağı kaldırıldı

    Taksi sorunu yine çözülemedi

    Televizyon bağımlılığı hem ruha hem bedene zararlı

    Bizi ağır bir ekonomik bunalım bekliyor

    Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız dualarla uğurlandı

    Asgari ücret en az 4 bin 500 TL olmalı

    Sağlık sistemi çökmek üzere

    Yoksulluğun kaynağı Beştepe’de

    Libya'da seçimlerde aday listesinin açıklanması ertelendi

    ABD'den Rusya'ya gözdağı

    'Libya'da 7 binden fazla Rus Wagner unsuru var'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ustalık eseri ekmek kuyrukları
    Şükrü BULUT

    Çin modeli nedir, biliyor muyuz?
    Yeni Asya'dan Size

    İyi ki Yeni Asya var
    İlimdar Kaya

    Hangi hallerimiz bu pahalılığa sebep oldu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Önce hürriyet, sonra meşrûtiyet v.d. gelir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İslâmiyet bütün insanlara bir rahmettir
    Mehmet KARA

    Çin modeli mi, AB projesi mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Züht, takva ve velâyet yolları
    M. Said ZEKİ

    Solmayan bahçe istiyoruz madem!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.