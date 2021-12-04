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Sıcacık bir dünya - ''Arif'in Dünyası'', çocuklara Yaratıcımızı ve bizden istediklerini öğretiyor

04 Aralık 2021, Cumartesi 22:00
Yeni Asya Medya Grubu’nun bir parçası olan ve 6+ (6 yaş ve üstü) çocuklarahitap eden “Can Kardeş” dergisi, “sevimli ve faydalı” resimli yazılarını kitaplaştırmayı sürdürüyor. Bu halkaya en son katılansa “Arif’in Dünyası...”

Editör: ORHAN GÜLER

M. İsmail Tezer’in aynı adlı köşesinde kaleme aldığı yazılar karikatürist Demirhan Kadıoğlu tarafından resimlendiriliyor, kibirkaç senelik yazılar şimdi üç fasiküllük (kitapçık) bir set hâlinde çocukların istifadesine sunulmuş bulunuyor... 

Birinci fasikül “İman,” ikinci fasikül “İbadet” ve üçüncü fasikül de “Ahlâk” başlıklarını taşıyor. Her fasikülde 12’şer yazı var; bu da set itibarıyla 36 yazıya tekàbül etmekte. (Elimizdeki üç fasiküllük set Haziran 2021 tarihli “ilk baskı” olup, 16 x 23,5 cm ebadında ve 40’ar sayfadan toplam120 sayfa.)

Sair dergilerde olduğu gibi “Can Kardeş”inde her sayısında bir “kapak konusu” (dosya) tespit ediliyor ve birkaç yazar bu dosya çerçevesinde yazılar kaleme alıyor. Tabiî ki—çocuk dergisi olması sebebiyle—yazılar resimlendirilmekte. 

KÖK, AĞAÇ VE MEYVE!

Şimdi de gelelim kitapçıkların “içindekiler”ine...

1. “İman:” * “Bismillah her hayrın başıdır” *Her ağaç bir kelime, her meyve bir harf *Bilim “Allah!” diyor *Üzümlerin sayısı *Kedi ne dedi? *Ay ve yıldızların altında *Kar tanelerindeki eşsiz sanat *Uzaylılar var mı? *Bahçedeki Kur’ân *Dünya okulunun öğretmenleri *Peygamberimizle (asm) sohbet *Bembeyaz sakallar bize neyi anlatırlar?

2. “İbadet: ” * “Allah temiz olanları sever” *Dünyayı saran rahmet iklimi *Her duâya cevap var! *Miraç hediyeleri *Berat demek “kurtuluş” demek *Müjdeyle gelen Ramazan *İlk oruç *Kazan kazan Ramazan *Ramazan mutluluğu *Kur’ân bayramı, sevap bayramı *Bayram sabahı *Bir gül, bir salâvat. 

3. “Ahlâk: ” *Kiraz ağacı *Küresel kardeşlik *Okulun ilk günü *Hayatta israfa yer yok *İçindeki iyiliğe “engel” olma! *Altın öğütler *İyiliğe yolculuk: Hicret *İslâm kalpleri fethediyor *Peygamberimiz ve yaşlılar *Kardan adam hayali *Her mevsim güzeldir *Ev okulu...

Görüldüğü üzere, “iman-ibadet-ahlâk” konuları Arif ve yakın çevresieksen alınarak çocuklarla paylaşılmakta. Fasiküllerin sıralanması bile bir şeyler anlatıyor olmalı; zira önce “iman” konusu işleniyor; ki bu,kulluğun “kök”ü. Bu “kök”de ibadet “ağaç”ını ve ahlâk “meyve”sini netice veriyor... 

KAPAK YAZISI

Heeeyy arkadaşlar! Dünyama hoş geldiniz. Benim dünyamda neler olduğunu merak ediyorsanız mutlaka bu kitabın kapağını aralamalısınız. Burada ‘sıcacık, capcanlı, neşe dolu’bir dünya sizi bekliyor. ‘Arif’in Dünyası’ demek ‘merak, heyecan, bilgi’ demek. ‘Sürekli yeni şeyler öğrenmek’ demek. ‘Yaşadığımız çevreyi, bu çevreyi Yaratanı ve bizden istediklerini bilmek’ demek... Başımdan geçen maceraları okuduğunuzda birlikte çok şeyler öğrenmiş olacağız. O hâlde haydi bakalım, aralayın kitabın kapağını ve girin benim dünyama...”    

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