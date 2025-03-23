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23 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

23 Mart Bediüzzaman'ı anma programı: Kavramlarla Bediüzzaman

23 Mart 2025, Pazar 13:35
23 Mart 1960 yılında vefat eden Büyük İslam Alimi Üstad Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz.

Pek çok hususiyete haiz Bediüzzaman'ı farkı yönleri ile ele aldığımız bu programın sunuculuğunu Caner Kutlu üstleniyor.

Programın başında Üstad'ın Eşref Edip ile arasında geçen konuşmanın bir kısmı seslendirilirken ilk konuk İslam Yaşar Bediüzzaman'ın kahramanlık yönünü anlatıyor.

Fikir dünyasına yaptığı etkiyi Ahmet Dursun'dan dinlerken; hayatını iman hizmetine vakfetmiş Üstad'ın bu hususiyetine Yeni Asya Neşriyat Editörü İsmail Tezer ışık tutuyor.

İhlas üzerine yaptığı çalışmalarla tanıdığımız Prof. Dr. Ömer Önbaş bize Üstad'ın ihlas hususundaki tecdid metodunu anlatırken; Efendimiz'in (asm) varisi olması hasebiyle bu asrıda güzel ahlakın bir tamamlayıcısı olması yönüne Av. Erdoğan Çelebi ile bakıyoruz.

80 küsur senelik ömrünü eser telif ederek geçiren Bediüzzaman'ın edebiyatla olan temasını edebiyatçı Prof. Dr. Mahmut Kaplan yorumlarken; tarihçi yazar Latif Salihoğlu'ndan tarihî bir şahsiyet olarak Bediüzzaman'ı dinliyoruz.

Ahir zaman müceddidi olan Üstad'ın ahir zaman insanına sunduğu reçeteleri anlatan Mustafa Akca'dan sonra son konuğumuz Bilal Said Parlakoğlu bir gencin gözünden Bediüzzaman ve Risale-i Nurlar'ı bize gösteriyor.

Kapanış konuşmasında Caner Kutlu edebî bir üslupla bizi aziz Üstadımızın Urfa'da rahmet-i rahmana yürüdüğü son yolculuğuna seyre çıkartıyor.

Vefatının 65. yılında hayatını Kur'ân ve iman hizmeti yolunda sarf etmiş kıymetli Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi'yi rahmetle anıyoruz.

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