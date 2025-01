Risale-i Nur'dan alıntı yapan Kanadalı Profesör: Vesveselere çözüm Bediüzzaman’da

Kanadalı psikolog Profesör Dr. Davıd A. Clark vesveselerle başa çıkmanın en iyi çözüm yolunun Risale-i Nur’da sunulduğunu yazdı.

Vesveseni tanısan gider

Komutan, kalp mi, akıl mı?

Kanada’nın New Brunswick Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde çalışan ünlü psikolog Profesör Dr. David A. Clark, “Takıntılarla Başa Çıkma” (Orijinal adı: Overcoming Obsessive Thoughts: How to Gain Control of Your OCD) adlı kitabında, takıntı ve vesvese problemlerinin çözümü ile ilgili Risale-i Nur’dan alıntı yaptı.

Dr. Clark, kitabında Bediüzzaman’ın takıntılara dair önemli bir tesbiti olan “vesvese” kavramını ele aldı ve bunu Risale-i Nur’dan iktibaslarla açıkladı.

“Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner”

X’te Faruk Seyyah adlı bir kullanıcı, Clark’ın kitabından ilgili bölümü paylaşarak şunları söyledi: “Bu kitap sekülerliği bilimsel bir önyargı olarak pazarlayanların yüzüne âdeta bir şamar vuruyor. Risale-i Nur’dan alıntı yapılan bölümün Türkçe’ye çevirisini kitaptaki orijinal yerinden yapalım.

Üstad Bediüzzaman şöyle diyor: “Ey maraz-ı vesvese ile mübtelâ! Biliyor musun vesvesen neye benzer? Musibete benzer; ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner.

Ona büyük nazarıyla baksan büyür; küçük görsen, küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder; havf etmezsen hafif olur, mahfî kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir; mahiyetini bilsen, onu tanısan, gider. Öyle ise, şu musibetli vesvesenin aksam-ı kesiresinden kesîrü’l-vuku olan yalnız beş vechini beyan edeceğim. Belki sana ve bana şifa olur. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki, cehil onu davet eder, ilim onu tard eder; tanımazsan gelir, tanısan gider.” (Sözler, s. 307.)

Analojilerden çok etkilenmişti

Yazar ve Psikiyatrist Mustafa Ulusoy da bu X mesajına yaptığı yorumda Seyyah’a Clark ile aralarında geçen diyaloğu aktararak, “2003 yılında İngiltere’de bir toplantıda bana dinî vesveseleri nasıl tedavi ettiğimi sormuş, ben de ‘Vesvese Risalesi’nden bahsetmiş sonra da İngilizcesini yollamıştım. Analojilerden çok etkilenmişti. Kitabına koydu sonra ilgili bahsi. Ama Türkçe çevirisi bayağı kötü” dedi.

NURSEZA PARLAKOĞLU - MUŞ

***

Çağımızn Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatını daha yakından tanıyalım?

Okumak için tıklayınız:

Risale-i Nur hakikatlerini tüm dünya duysun

Âkif’in ideali, Risale-i Nur’la tahakkuk etti

Tefsir Âlimi Konyalı Mehmet Vehbi Efendi: Risale-i Nur’u okumasaydım imansız gidecektim

Beynimizi kemiren binlerce soruya cevaplar

Okuyun; cevabını bulamazsanız, inkâr edin!

Eğer biz İslâm ahlâkını fiillerimizle göstersek...

Sevinç göz yaşları içinde Müslüman oldu

Risale-i Nur mükemmel bir eser, Kur’an’la birlikte okunması lâzım

Risale-i Nur derslerine katıldı, Müslüman oldu - Üniversiteli Linh: İslam, beni derinden etkiledi

İngiltere Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Colin Turner Yeni Asya için yazdı

Çin asıllı bir kızın Risale-i Nur'la gelen ihtida hikâyesi: 'Risale-i Nur, modern çağın yaralarına şifa sunuyor'

Sorularımın cevaplarını Risale-i Nur'da buldum

İhsan Şenocak Hoca: Said Nursi Hazretleri ateizmin belini kırdı

Risale-i Nur’u tanıdı Müslüman oldu

Risale-i Nur ikna eder

Risalelerdeki tevhid hakikati kalbime dokundu

***

Çağımızın Kur'an Tefsiri ve Kur'an Eczahanesi'nden asrımızın inkar hastalıklarına harika bir reçete olan Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hakkında...

Bu eserleri neşretmek Diyanet'in vazifesidir

Risale-i Nur Kurtuluş Reçetesi

Risale-i Nur ders programında

İnsanlık Risale-i Nur'a muhtaç

Risale-i Nur milyonların İmanını kurtardı

Hakikî ilim adamları Risale-i Nur’a sarılıyorlar

***

Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hakkında...

Okumak için tıklayınız:

Risale-i Nur ders programında

Yıllarca foto muhabirliğimizi yapan Zafer Ali: Risale-i Nur rehberdir

İngiltere Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Colin Turner Yeni Asya için yazdı

“Bir tek gayem vardır”

Altmış üçüncü sene-i devriye üzerine

Bediüzzaman, kesbî ve vehbî ilme sahiptir

Bediüzzaman’ın siyasete ikazları

Siyasette de vazifeli bir şahsiyet

Risale-i Nur’dan tebliğ düsturları

Bediüzzaman demek

Bu asrın pusulasıdır Risale-i Nur

Said Nursi demokrasiyi savundu, adaletsizliğe meydan okudu

Cemil Meriç: Said Nursî, Deccal’lara meydan okuyan imanın remzi

“Said Nursî’yi tanımadığım yıllar bedbahtlıktır”

“Müslüman mütefekkir deyince, Said Nursî’yi tanıdım”

Aydınlar Said Nursî hakkında ne dedi?

Bediüzzaman umut kaşifi ve iman kahramanıdır

İslam dünyasının ihtiyacı BEDİÜZZAMAN MODELİ

Prof. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir dehadır

Kanadalı Araştırmacı: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Cezayirli İbrahim: Risale-i Nur ile Kur’an’ı anlamak kolaylaşıyor

Muhammed Said Ramazan el-Buti, Kürt asıllı Suriyeli, İslâm Alimi ve Yazar (Merhum): Bediüzzaman’ın sözleri vicdanlara tesir ediyor

Dr. Mustafa Özel: Bediüzzaman, kapitalizmin mahiyetini ortaya koymuş

Ekmeleddin İhsanoğlu: Bediüzzaman bilim-din ahengini kuruyor

Prof. Dr. Colin Turner: Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

SURİYELİ ÂLİM CEVDET SAİD ESKİ ŞEYHÜLİSLAM MUSTAFA SABRİ EFENDİNİN SÖZÜNÜ AKTARIYOR: “SAİD NURSÎ DOĞRU SÖYLÜYOR. O DOĞRUSUNU YAPTI. BİZ TÜRKİYE’Yİ TERK ETMEMELİYDİK.”

Thomas Michel: Hutbe-i Şamiye’ye Hıristiyanların da ihtiyacı var

İbrahim Nakşibendi (Suriyeli Alim): Bu Zamanda Kendisine İttiba Edilecek Yegane Alim Bediüzzaman’dır

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Bediüzzaman, hürriyet, istibdat ve meşrûtiyeti ders veriyor

***

23 MART'A ÖZEL: BEDİÜZZAMAN ÖZEL SAYIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

***

23 MART 2022 ÖZEL SAYIMIZDAN BAZI BÖLÜMLER:

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Said Nursî Büyük İslam Âlimi ve Kur’an Müfessiri

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (İİT Eski Genel Sekreteri): Said Nursi bilim-din ahengini kuruyor.

Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak

Amerikalı Tarihçi Carter V. Findley: Said Nursî, materyalizmi mağlûp etti

Prof. Dr. Mehmet Altan: Said Nursî derin izler bıraktı

Prof. Dr. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir deha

***

23 MART 2022 tarihli e-gazetemizi bu linki tıklayarak indirebilirsiniz:

YENİ ASYA'NIN 16 SAYFALIK BEDİÜZZAMAN ÖZEL SAYISINI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

***

Cemil Meriç: Said Nursî taviz vermeyen yalçın bir irade

Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî (Şehit Suriyeli Alim): Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek

İbrahim Nakşibendi (Suriyeli Alim): Risale-i Nur İslam dünyasının kurtuluş reçetesi

23 Mart 2021 Yeni Asya 1. Sayfa

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor

Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi

Prof. Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi): Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

Suriyeli Alim Cevdet Said: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır”

Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Bekir Bülbül: “Küçük Sözler”in filmi nasıldoğdu ve çekildi?

Zülfü Livaneli: Said Nursî insanı etkiliyor, ateşli bir üslûbu var

Ertuğrul Özkök: Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin

***

23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA