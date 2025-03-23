Çare de çözüm de Bediüzzaman'da

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'yi 65. vefat yıl dönümünde rahmetle, dualarla ve minnetle yâd ediyoruz.

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