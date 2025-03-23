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23 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Çare de çözüm de Bediüzzaman'da

23 Mart 2025, Pazar 04:00
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'yi 65. vefat yıl dönümünde rahmetle, dualarla ve minnetle yâd ediyoruz.

Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatını daha yakından tanıyalım?

Bediüzzaman Said Nursî, hayatını ilim ve irfan yolunda sarf etmiş, “müsbet iman hizmetine” adadığı ömrünü şerefli bir şekilde tamamlamıştır.

Eserleri ve düşünceleri üzerine dünya çapında akademik çalışmalar yürütülmekte; hakkında master ve doktora tezleri yazılmakta, kitaplar yayınlanmakta, araştırma merkezleri ve enstitüler kurulmaktadır.

Bediüzzaman’ın bir medeniyet projesi olarak da tanımlayabileceğimiz Medresetüzzehra’sı, hürriyet manifestosu olarak niteleyebileceğimiz Münazarat adlı eseri, İslâm dünyasının gelecek tasavvurunu her yönüyle ortaya koyan Hutbe-i Şamiye’si insanlığın geleceğini aydınlatan, kaynağını Kur’ân’dan alan iman merkezli projektörler olarak, muhtaç hâldeki insanlığın hizmetine sunulmayı beklemektedir.

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Etiketler: bediüzzaman, said nursi, ihtida, doğru islamiyet, tebliğ, tefekkür, ittihad-ı islam
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    Risale-i Nur Külliyatı

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