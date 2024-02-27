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27 ŞUBAT 2024 SALI - YIL: 55

Cumhuriyet Dönemi Gençlik ve Said Nursi Gençliği

27 Şubat 2024, Salı 12:03
İzmir Yeni Asya YouTube Kanalı'nın Misafiri, Yeni Asya Gazetesi Köşe Yazarlarından, Eğitimci Araştırmacı Yazar Öğretim Görevlisi Sebahattin Yaşar oldu. Eğitimci Hüseyin Can'ın sunduğu programda Yaşar ile 'Cumhuriyet Dönemi Gençlik Arayışları ve Said Nursi' ana başlığı çerçevesinde gençlik, eğitim ve gençlere yaklaşım konuları ele alındı.
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