Sunuculuğunu Yeni Asya Gazetesi Yazarı Cenk Çalık’ın yaptığı Mehmet Kutlular ile Hatıralar köşesinde bu hafta Yeni Asya Gazetesi Eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özdemir, Hayatımdaki Mehmet Kutlular konusu ile hatıralarını anlattı.
Programda;
Risale-i Nurlar ile nasıl tanıştınız?
Mehmet Kutlular ile nasıl tanıştınız?
Mehmet Kutlular meşverete önem verirdi
Mehmet Kutlular’ın istiğna anlayışı
Mehmet Kutlular mert ve sözünün eriydi
Tenbih; Sakın kendini gizleme
Mustafa Sungur Ağabey
Fert yok, şahs-ı manevi var
80 İhtilali’nin ardından yapılan teklifler
Yeni Asya Gazetesi’nin işleyişi başlıkları konuşuldu.