Sunuculuğunu Yeni Asya Gazetesi Yazarı Cenk Çalık’ın yaptığı Mehmet Kutlular ile Hatıralar köşesinde bu hafta Yeni Asya Gazetesi Eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özdemir, Hayatımdaki Mehmet Kutlular konusu ile hatıralarını anlattı.

Programda; Risale-i Nurlar ile nasıl tanıştınız? Mehmet Kutlular ile nasıl tanıştınız? Mehmet Kutlular meşverete önem verirdi Mehmet Kutlular’ın istiğna anlayışı Mehmet Kutlular mert ve sözünün eriydi Tenbih; Sakın kendini gizleme Mustafa Sungur Ağabey Fert yok, şahs-ı manevi var 80 İhtilali’nin ardından yapılan teklifler Yeni Asya Gazetesi’nin işleyişi başlıkları konuşuldu.

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