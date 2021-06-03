Yeni Asya Yazarlarından Cenk Çalık’ın hazırlayıp sunduğu röportajlar bölümünde bu haftanın konuğu Yeni Asya Gazetesi Edebiyatçı Yazar İslam Yaşar oldu. Programda Risale-i Nur’da Nefis konusu ele alındı.
Programda;
* Risale-i Nur’da Nefis
* Nefis nedir? Mahiyeti nedir?
* Nefis bir binektir. Gemmini elimizden bırakmamak gerekiyor
* Cenab-ı Hak nefse mevhum bir rububiyet vermiştir
* Nefsin aşamaları:
1) Nefs-i emmare
2) Nefs-i levvame
3) Nefs-i mülhime
4) Nefs-i mutmain
5) Nefs-i raziye
6) Nefs-i mardiyye
7) Nefs-i kamil
* Nefis kendimizi ve Cenab-ı Hakkı tanımanın bir vesilesidir
* Nefis nasıl bir düşmandır
* Nefsi kontrol altına alabilmek
* Nefis kendisine hizmet edilmesini ister
* Medeniyetimizin nefis terbiyesi usullerine sahip çıkmamız gerekiyor başlıkları çerçevesinde Risale-i Nur çerçevesinde izah ve değerlendirmelere yer verildi.