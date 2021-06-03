Yeni Asya Yazarlarından Cenk Çalık’ın hazırlayıp sunduğu röportajlar bölümünde bu haftanın konuğu Yeni Asya Gazetesi Edebiyatçı Yazar İslam Yaşar oldu. Programda Risale-i Nur’da Nefis konusu ele alındı.

Programda; * Risale-i Nur’da Nefis * Nefis nedir? Mahiyeti nedir? * Nefis bir binektir. Gemmini elimizden bırakmamak gerekiyor * Cenab-ı Hak nefse mevhum bir rububiyet vermiştir * Nefsin aşamaları: 1) Nefs-i emmare 2) Nefs-i levvame 3) Nefs-i mülhime 4) Nefs-i mutmain 5) Nefs-i raziye 6) Nefs-i mardiyye 7) Nefs-i kamil * Nefis kendimizi ve Cenab-ı Hakkı tanımanın bir vesilesidir * Nefis nasıl bir düşmandır * Nefsi kontrol altına alabilmek * Nefis kendisine hizmet edilmesini ister * Medeniyetimizin nefis terbiyesi usullerine sahip çıkmamız gerekiyor başlıkları çerçevesinde Risale-i Nur çerçevesinde izah ve değerlendirmelere yer verildi.

Okunma Sayısı: 143

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.