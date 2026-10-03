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3 EKİM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

İspanya'da binlerce kişi meydanlara indi

03 Ekim 2026, Cumartesi 17:00
İspanya'nın 50 şehrinde konut krizinin çözümü için binlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi.

 

İspanya'daki konut krizine karşı hükümetin kararname çıkartarak aldığı önlemlerin iki gün içerisinde mecliste reddedilerek geçersiz sayılması binlerce İspanyolu sokaklara döktü.

Kiracı Sendikaları Konfederasyonu'nun çağrısı ve işçi sendikaları ile sol görüşlü derneklerin desteğiyle İspanya'nın 50 şehrinde konut krizine karşı gösteriler düzenlendi. Gösterilerin en büyüğü başkent Madrid'de oldu. Madrid'in merkezinde dört yoldan Kibele Meydanı'na yürüyen binlerce kişi, konut kararnamelerinin iptalini protesto etmek ve krize çözüm bulunmasını talep etmek için bir araya geldi.

"KİRALAR %50 DÜŞSÜN" DEDİLER

"Genel Greve Doğru" yazılı bir pankartın arkasında yürüyen İspanyollar, kiraların yüzde 50 düşürülmesini, süresiz kira sözleşmeleri yapılmasını ve spekülatif fonların elindeki mülklerin kamulaştırılmasını talep etti.

Madrid'deki Kiracılar Sendikası'nın Sözcüsü Valeria Racu, basına yaptığı açıklamada, konut kararnamelerinin reddini eleştirerek, "İspanya Meclisinin kira rantçıları tarafından ele geçirildiğini gördük. Sokaklardaki gerçeklikten tamamen kopuk, rantçılığın toplumumuz için bir bela olduğunu ve buna son vermemiz gerektiğini savunan toplumsal çoğunluktan, toplumsal fikir birliğinden tamamen kopuk bir meclis var." dedi.

Sevilya, Barselona, Valensiya, Palma, Santander, Bilbao gibi önemli şehirler de büyük katılımlı gösterilere sahne oldu. Valensiya'da polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

AŞIRI SAĞ REDDETTİ

İspanya'daki azınlık sol koalisyon hükümetinin 29 Eylül'deki Bakanlar Kurulunda kabul ettiği iki kararname, 2 Ekim'de Meclis'te ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi ve aşırı sağcı Vox ile Katalonya için Birlik (Junts) partilerinin oylarıyla reddedilmişti.

Reddedilen kararnamelerden ilki, kira kontratları 31 Aralık 2028'den önce sona ereceklerin sözleşmesinin iki yıl uzatılması, evden zorunlu tahliyelerin 2030'a kadar durdurulması, sezonluk kiralamalar ve oda kiralamalarına yönelik yapısal düzenlemelerin yapılması, konut endekslerini aşan kira sözleşmelerinde sıfır kira artışı ve yüksek riskli yatırım fonlarının konut satın alımının 2028 yılına kadar yasaklanmasını içeriyordu.

En çok tepki çeken ikinci kararname ise kira sözleşmelerinin, tüketici endeksine göre yapılacak kira artışlarıyla süresiz, otomatik olarak yenilenmesini ve bunu kabul etmeyen ev sahibinin kiracıya tazminat ödemesini öngörüyordu.

SANCHEZ "DÜŞÜNME ZAMANI" DEDİ

Kararnamelerin mecliste iptal edilmesinin ardından erken seçime gitme kararı alması beklenen Başbakan Pedro Sanchez, "düşünme zamanı" diyerek, siyasi değerlendirmelerin ardından kararını vereceğini açıklamıştı.

İspanyol basını, normal şartlarda 2027 ilkbaharında sandığa gidecek ülkenin 29 Kasım'da erken seçime gidebileceğini iddia ediyor.

AA

Etiketler: İspanya, konut krizi, Sanchez, kira rantçıları, kira artışı, erken seçim,
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