'Utandırdılar' - 'Asrın en büyük kirliliği yaşanıyor ama ne hikmetse kimse rahatsız değil'

Fon krizi üzerinden Türkiye’deki toplumsal ve ahlaki çürümeye dikkat çeken Bülent Arınç, yaşananları anlatırken “utanıyorum” derken, Mehmet Ocaktan ise “Asrın en büyük kirliliği yaşanıyor ama ne hikmetse kimse rahatsız değil” dedi.

Ankara - Mehmet Kara

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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, TBMM Başkanlığı tarafından yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla tören salonunda düzenlenen resepsiyona katıldı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Arınç, “fon krizi”ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi: “Türkiye’nin tek meselesi fon krizi değil. Bu olayları anlatırken, yaşarken aslında utanıyorum, üzülüyorum, sıkılıyorum. Türkiye bunları hak etmiyor. Biz böyle bir hikaye yazmamıştık, böyle günleri yaşayacağımızı hiç düşünmemiştik. Türkiye’de işler düzelmişti ama son yıllarda fon krizi veya buna benzer birtakım yanlış işler bizi gerçekten üzüyor.”

Kötü örnekler inançtan soğutuyor

“Türkiye’nin sorunu sadece ekonomik kaynaklı sorunlar değil, bir toplumsal çürüme yaşıyoruz” diyen Arınç şunları söyledi: “Halk bunun farkında, en azından bizler farkındayız. Siyaset kurumu büyük sıkıntı geçiriyor. Ahlâkî değerlerde büyük bir erozyon var, etik değerler unutulmuş durumda. Bütün bunların yanında elbette utanmayı unutan insanlar yanlış işler de yapacaklar. Kanunlardan, Allah’tan korkmayan insanlar bu tür yanlış işler yapacaklar. Bu işleri yapan insanların saçlı sakallı, başlarının örtülü olması, aynı zamanda İslâmî değerlere çok büyük zarar veriyor. Biz yeni yetişen gençlerimize örnek bir model takdim etmekten uzak kalıyoruz ve maalesef bu kötü örnekler insanları inançtan da soğutuyor.”

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Ne hikmetse kimse rahatsız değil

AKP eski Milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan da gündemdeki gelişmeler ile ilgili yazdığı yazısında şunları söyledi: “Son dönemde Türkiye’de olup bitenleri gördükçe, derin bir hüzne ve de endişeye kapılmamak mümkün değil. Çünkü ekonomide, hukukta, eğitimde, insan ilişkilerinde akıl ve mantıkla izahı mümkün olmayan, hakkaniyete uymayan, vicdanları yaralayan asrın en büyük kirliliği yaşanıyor ama ne hikmetse kimse rahatsız değil. Eğer ‘partili dindarların’ hikayesi asrın soygunu olarak nitelenebilecek olan bu fon skandalıyla bir yerde buluşuyorsa ve de bütün bunlar AK Parti’nin iktidarı döneminde oluyorsa, o zaman oturup esaslı bir iç sorgulama yapmaya ihtiyaç var demektir.”

Ahlakı kaybettik

“Bugün önümüzdeki Türkiye fotoğrafına baktığımızda, AK Parti’nin her vesileyle övündüğü gibi, her mahallede bir İmam Hatip okulu açtık ama ne acıdır ki ahlakı kaybettik...” diyen Ocaktan, “Maalesef dinin özüyle irtibatını kaybetmiş ‘görsel dindarlık’ anlayışı yüzünden, ilahi hitabın mesajı ışığında hayatı doğru okuyamadığımız gibi, din eğitimi adına açtığımız okulları cahiller ordusu yetiştirmekten de kurtaramıyoruz. Çünkü dindar nesiller yetiştirmeyi, “bizim partiye oy getirecek nesiller” anlayışı üzerine bina ettiğimiz için, bu her mahalledeki okullarımız bile ahlaki çürümeye çare olamaz hale gelmiş bulunuyor.”