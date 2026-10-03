Bolat: "Eylül ayı ihracat rekorunu kırdık"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen ay mal ihracatında en yüksek Eylül ayı rekorunun kırıldığını belirterek, "Yıllık bazda yüzde 15,4'lük artışla 26 milyar dolar ihracatı başardık." dedi.

Eylül ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda açıklandı. Programda konuşan Bolat, küresel ekonominin zor günlerden geçtiğine dikkati çekerek, küresel ticarete ve büyüme rakamlarına dair beklentilerin iyi olmadığını söyledi.

SANAYİ VE TARIM OLUMLU KATKI VERDİ

Türkiye'nin yılın ilk yarısında yüzde 2,5 büyüdüğünü, Haziran sonu itibarıyla 1 trilyon 706 milyar dolarlık Gayri Safi Milli Hasıla'ya ulaşıldığını belirterek, "Sevindirici olan da net mal ve hizmet ihracatının büyümeye pozitif katkı vermesi. İkinci çeyrekteki yüzde 2,3'lük büyümenin 0,6 puanı net mal ve hizmet ihracatından geldi. Yılın ilk yarısında üretim itibarıyla sanayi, hizmetler ve tarım kesimi olumlu katkı verdi. Harcamalar itibarıyla da özel tüketim, net ihracat ve yatırımlar, milli gelir artışına olumlu katkı verdi." diye konuştu.

26 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Bakan Bolat, Eylül ayı ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu söyledi. "(Geçen ay) En yüksek Eylül ayı ihracat rekoru kırıldı. Yıllık bazda yüzde 15,4'lük artışla 26 milyar dolar ihracatı başardık." diyen Bakan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: "26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı, 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci aylık rakamıdır. Birincisi, 2025 Aralık'ta 26 milyar 300 milyon dolardı yani 300 milyon dolarla Cumhuriyet rekorunu kaçırmış olduk. Ocak-Eylül dönemi ihracatı da yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolara ulaştı ve rekor kırdı."

OVP HEDEFİ AŞILDI

2026 Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin 282 milyar dolar olduğunu Eylülde yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız, 283,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu rakam da yıllık mal ihracatı rekorudur. (Son 12 ayda) 14,1 milyar dolarlık artışla 282 milyar dolarlık OVP hedefini yılın bitmesine henüz 3 ay varken aştık." Ticaret Bakanı Bolat, eylül itibarıyla son 12 aylık yıllıklandırılmış hizmetler ihracatında 125,4 milyar dolara ulaşıldığının hesaplandığını söyledi.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI % 83,2

Orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatında 117,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştıklarını anlatan Bolat, ilk çeyrekte 28,5 milyar dolar olan dış ticaret açığının da, ikincide 24,5 milyar dolara, üçüncüde ise 17,5 milyar dolara gerilediğini anlattı. Bolat, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "İhracatın ithalatı karşılama oranı birinci çeyrekte yüzde 69 iken ikinci çeyrekte yüzde 74,5, üçüncü çeyrekte yüzde 80,8 şeklinde. Aylık mal ihracatında rekorlar devam ediyor. Yıllıklandırılmış mal ihracatında yıl sonu hedefi fazlasıyla aşılmış durumda. Orada da tarihimizin en yüksek mal ihracat rekorunu kırdık. İhracatın ithalatı karşılama oranında eylülde yüzde 83,2'ye ulaştık. Ocak-Eylül yüzde 74,8'e ulaştık ve yüzde 75 civarındayız."

İTHALATTA 1,7 MİLYAR DOLAR ARTIŞ

Toplantıda ithalatla ilgili rakamları da paylaşan Bolat, "Eylülde yaklaşık yüzde 6'lık artışla 31,2 milyar dolarlık ithalatımız var. Eylülde ihracat yüzde 15,4, ithalat yüzde 5,9 artmış. İthalatta 1,7 milyar dolar, ihracatta 3,5 milyar dolar net artış sağlandı." diye konuştu. Ocak-eylül döneminde ithalatın 282 milyar dolara ulaştığını, 211 milyar dolarlık ihracatın bulunduğunu, net dış ticaret açığının 71 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.