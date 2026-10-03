DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, fon krizine ilişkin hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulun krizi yönetemeyeceğini söyledi.

Babacan, ayrıca SPK ve Borsa İstanbul yönetimlerinin değişmesi gerektiğini savunarak istifa çağrısı yaptı. Bu işi yöneten kurumların başındaki isimlerin acilen görevden ayrılması gerektiğini ifade eden Babacan, “SPK’mış, Borsa İstanbul’muş; bunlar kaza yapan şoförler. Kaza yapan şoföre araba kullandırılmaz. Suçlu da olsa, suçsuz da olsa o kazanın psikolojisiyle, travmasıyla araba kullanamaz. Dolayısıyla bu konuların başındaki insanların bir an önce görevden alınması ya da kendiliğinden ayrılmaları, kurumların başına yeni bir ekibin gelmesi lazım ki sistem işlesin” dedi.

Bu kriz uzman bir ekiple yönetilmeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında oluşturulan heyetin yeterli olmayacağını savunan Babacan, “Bu part-time bir iş değil. ‘Günde bir saat bakalım’ ya da ‘haftada bir toplanalım’ denilecek bir konu değil. Tam zamanlı, gece gündüz çalışacak bir görev gücü oluşturulması lazım. Aylarca vakit alabilecek kadar karmaşık bir konudan bahsediyoruz. Krizin ortasındayız. Sermaye piyasasını ve bankacılığı bilen, devleti tanıyan uzmanlardan oluşan, tam yetkili bir görev gücünün acilen kurulması şart” diye konuştu.

Ankara - Mehmet Kara