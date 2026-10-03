TİM Başkanı'ndan "Döviz dönüşüm desteği" eleştirisi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 56 ilin ihracatını artırdığını belirtirken döviz dönüşüm desteğine yönelik yeni düzenlemelerin beklentilerden uzak kaldığını ifade etti.

Eylül ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda açıklandı. İhracat verilerine dair bir sunum yapan Gültepe, döviz dönüşüm desteğindeki yeni düzenlemeleri eleştirdi.

YENİ DÜZENLEME BEKLENTİLERDEN UZAK

Döviz dönüşüm desteğinde merakla bekledikleri uygulama esaslarının 1 Ekim'de yürürlüğe girdiğini anımsatan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, daha geniş bir ihracatçı ağı hedefleyen yeni düzenlemenin beklentileri karşılamaktan uzak kaldığını söyledi. Gültepe, sistemin daha karmaşık hale geldiğini ve bürokrasinin arttığını savunarak, konuyla ilgili endişelerini dile getirdi.

İHRACAT 19 SEKTÖRDE ARTTI, 7'SİNDE DÜŞTÜ

Mustafa Gültepe, toplantıda ihracatın sektörlere göre dağılımına değinerek, şu bilgileri verdi:

"Eylülde 19 sektörümüz ihracatını artırırken 7 sektörümüz düşüş gösterdi. İlk 5 sektöre baktığımızda otomotiv sektörü 3,9 milyar, kimya 3,1 milyar, elektrik-elektronik 2,1 milyar, mücevher sektörü 1 milyar 512 milyon dolar, çelik sektörümüz ise 1 milyar 486 milyon dolarlık ihracata imza attı. Eylülde ihracatını en fazla artıran ilk 3 sektörümüz mücevher, kimya ve elektrik-elektronik oldu. Bu 3 sektördeki toplam ihracat artışı 2,2 milyar dolara kadar çıktı."

ÜRÜN MİKTARI DA ARTMALI

Gültepe, ihracatta değer artışının çok önemli olduğunu kaydederek, "Değer kadar ihraç ettiğimiz ürün miktarını da yükseltebilmeliyiz. Eylülde yüzde 15,4'lük ihracat artışına karşılık miktar bazında yüzde 0,6'lık düşüş yaşadık. Ocak-Eylül dönemi ise değer bazında yüzde 5,2 artarken, miktar yüzde 2 gerilemiş. Değerin yanı sıra miktarın da mutlaka artması gerektiğine inanıyoruz. İkisi birlikte artarsa Türkiye'de üretim hacmi de artmış olur." diye konuştu.

EN ÇOK İHRACAT, ALMANYA, ABD, İNGİLTERE'YE

TİM Başkanı Gültepe, illerin yaptığı ihracata dair, "Geçen ay 56 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yaptığımız 3 ülke Almanya, ABD ve Birleşik Krallık oldu. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülkelerde İsviçre'ye yüzde 599, ABD'ye yüzde 42,5, İspanya'ya yüzde 14,5 artış kaydettik. Eylülde 1015 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Bu firmalarımızın ihracatımıza katkısı yaklaşık 141 milyon dolar oldu." ifadelerini kullandı.

PARİTE İHRACATI AŞAĞI ÇEKTİ

Eylül ayında paritenin ihracatı 235 milyon dolar aşağı çektiğini dile getiren Gültepe, kilogram başına düşen birim ihracat fiyatının 1,74 dolar düzeyinde gerçekleştiğini anlattı.

Gültepe, rekabetçilikle ilgili zorluklara rağmen ihracatçıların Eylülde güzel bir performans ortaya koyduğunu kaydederek, "Artık yılın son çeyreğindeyiz. 2026 hedefimiz 282 milyar dolar. Hedefe ulaşmak için 3 ayda 71 milyar dolarlık ihracat yapmamız gerekiyor. Daha fazlasını yapacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

TİM OLARAK SAHADAYIZ

TİM ve ihracatçı birlikleri olarak geçen ay 19 ticaret heyeti, 6 alım heyeti, 40 fuar katılımı ve 1 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) faaliyeti gerçekleştirdiklerini anlatan Gültepe, bu ay 22 ticaret heyetiyle sahada olacaklarını söyledi. Gültepe, Türkiye Innovation Week 2026'nın (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası) 15-17 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleneceğini sözlerine ekledi.