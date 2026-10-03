Faize 8 ayda 2 trilyon lira

YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Ekim-Aralık döneminde toplam 630,7 milyar TL iç borçlanmaya gitme planını bütçe verileriyle değerlendirdi.

2026’nın 8 ayında merkezi yönetim bütçesinin faiz hariç 680 milyar TL fazla vermesine rağmen, yaklaşık 1 trilyon 988 milyar TL’lik faiz gideri sebebiyle bütçe açığının 1 trilyon 308 milyar TL’ye ulaştığını belirten Genç, “Bütçenin faiz dışı fazlasının tamamı faize gitti. Hazine önümüzdeki üç ayda 630,7 milyar TL daha iç borçlanmaya gidecek. Ama mesele yalnızca yeni borçlanma rakamı değil. Asıl tablo bütçede. 2026’nın 8 ayında bütçe faiz hariç 680 milyar TL fazla verdi. Buna rağmen 1 trilyon 308 milyar TL açık oluştu. Neden? Çünkü yalnızca 8 ayda yaklaşık 1 trilyon 988 milyar TL faiz ödendi. Yani bütçenin faiz dışı fazlasının tamamı faize gitti. Yetmedi, geriye 1,3 trilyon liralık açık kaldı” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka