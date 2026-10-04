"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2026 PAZAR - YIL: 57

Eğitim nasıl omalı?

04 Ekim 2026, Pazar 00:56
Can Kardeş Ekim sayısında, çocukların düşünme, soru sorma ve üretme becerilerini geliştiren eğitime dikkat çekiyor.

Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Köprü Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Bizim Aile Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

İSTANBUL YENİ ASYA - İREM ÖZDEMİR

Can Kardeş’in Ekim sayısı, çocukların nasıl daha iyi öğrenebileceği sorusunu merkeze alıyor. Düşünmeyi teşvik eden eğitim anlayışından hikâyelere, sanat etkinliklerinden değerler eğitimine uzanan dopdolu içeriğiyle dergi, yeni eğitim dönemine farklı bir pencereden bakıyor.

EZBER DEĞİL, DÜŞÜNMEK 

Çocuklar neden ezberlemek yerine sorgulamayı öğrenmeli? Eğitim sadece sınav başarısından mı ibaret? Bir çocuğun karakterini, merhametini ve hayata bakışını geliştiren gerçek eğitim nasıl olmalı?

Can Kardeş, Ekim sayısında bu soruların peşine düşüyor. Kapak dosyasında, çocukların düşünen, araştıran ve muhakeme eden kişiler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekilirken, bilginin sadece aktarılmasının değil, anlamlandırılmasının ve hayatla ilişkilendirilmesinin gerekliliği vurgulanıyor.

Hikâyelerle öğreten bir dergi

Ekim sayısı yalnızca eğitim dosyasıyla değil, birbirinden renkli içerikleriyle de öne çıkıyor. Yağmur damlalarından yola çıkarak Allah’ın sanatını keşfeden Arif’in hikâyesi, aile içinde merak ederek öğrenmenin değerini hatırlatıyor. Dünya Kız Çocukları Günü için hazırlanan özel hikâye ise sevgi, merhamet ve aile bağlarını çocukların dünyasına taşıyor. Sonbaharın güzelliklerini anlatan masallar ve Barla’da gerçekleştirilen 100. yıl programından izlenimler de sayının dikkat çeken bölümleri arasında yer alıyor.

Üreten çocuklar için

Baloncuklu naylonla yapılan ananas baskısı, origami çalışması, resfebe atölyesi, bulmacalar ve birbirinden eğlenceli etkinlikler; çocukları yalnızca okumaya değil, üretmeye ve keşfetmeye de davet ediyor.

Can Kardeş’ten yeni kitap serisi

Bu sayıda ayrıca Can Kardeş Yayınları’nın yeni kitap serisi “Arif ile Elif İslâm’ın Şartlarını Öğreniyor” da okuyucuyla buluşuyor. Beş kitaptan oluşan seri, çocukların İslâm’ın temel esaslarını hikâyeler eşliğinde öğrenmelerini amaçlıyor.

Bu sayıda başka neler var?

Vız Vız Arı, dostluk, fedakârlık, iyilik, pratik zekâ ve farklılıklara saygı gibi konuları günlük hayatın içinden örneklerle ele alıyor. Masal Diyarında Tekircik ve Patili, sonbaharın büyüleyici atmosferinde doğanın kusursuz düzenini keşfe çıkıyor.

Eğitimin asıl kazancı

Bugün okullarımızda zaman zaman karşılaştığımız akran zorbalığı, şiddet ve empati eksikliği, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını gösteriyor. Can Kardeş’in Ekim sayısı; birbirine zarar vermeyen, farklılıklarına rağmen arkadaş kalabilen, merhameti, vicdanı ve saygıyı önceleyen nesiller yetiştirmenin önemini hatırlatıyor. Çünkü gerçek eğitim; yalnızca başarılı öğrenciler değil, iyi insanlar da yetiştirebilmektir.

Okunma Sayısı: 257
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Masumiyet karinesi seçici uygulanamaz”

    AKP'li vekilden dikkat çeken fon çıkışı

    Asıl mesele dış güçler değildir

    Yolsuzluğun faturasını millete ödetmeyin

    Umre için 4 bin km pedal çevirecek

    Asrın felaketi 100, asrın soygunu 90 milyar dolar

    Hiç bir izahı yoktur

    İngiltere'de Hemşireler Sendikası'ndan Filistin yanlısı adım

    Fındıklar için “güneş duası”

    İspanya'da binlerce kişi meydanlara indi

    TİM Başkanı'ndan "Döviz dönüşüm desteği" eleştirisi

    Bolat: "Eylül ayı ihracat rekorunu kırdık"

    Renault’nun liderliğinde yerli modeller öne çıktı

    Birbirimize ihtiyacımız var

    'Utandırdılar' - 'Asrın en büyük kirliliği yaşanıyor ama ne hikmetse kimse rahatsız değil'

    Faize 8 ayda 2 trilyon lira

    Kaza yapan şoföre araba kullandırılmaz

    Güçlü Meclis için kuvvetler ayrılığı şart

    Hava şartları deniz seferlerini durdurdu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Asıl mesele dış güçler değildir
    Genel

    AKP'li vekilden dikkat çeken fon çıkışı
    Genel

    Umre için 4 bin km pedal çevirecek
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Asrın felaketi 100, asrın soygunu 90 milyar dolar
    Genel

    “Masumiyet karinesi seçici uygulanamaz”
    Genel

    Yolsuzluğun faturasını millete ödetmeyin
    Genel

    Eğitim nasıl omalı?
    Genel

    Ahlaki değerlerimizi yükseltmeliyiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.