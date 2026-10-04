Eğitim nasıl omalı?

Can Kardeş Ekim sayısında, çocukların düşünme, soru sorma ve üretme becerilerini geliştiren eğitime dikkat çekiyor.

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İSTANBUL YENİ ASYA - İREM ÖZDEMİR

Can Kardeş’in Ekim sayısı, çocukların nasıl daha iyi öğrenebileceği sorusunu merkeze alıyor. Düşünmeyi teşvik eden eğitim anlayışından hikâyelere, sanat etkinliklerinden değerler eğitimine uzanan dopdolu içeriğiyle dergi, yeni eğitim dönemine farklı bir pencereden bakıyor.

EZBER DEĞİL, DÜŞÜNMEK

Çocuklar neden ezberlemek yerine sorgulamayı öğrenmeli? Eğitim sadece sınav başarısından mı ibaret? Bir çocuğun karakterini, merhametini ve hayata bakışını geliştiren gerçek eğitim nasıl olmalı?

Can Kardeş, Ekim sayısında bu soruların peşine düşüyor. Kapak dosyasında, çocukların düşünen, araştıran ve muhakeme eden kişiler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekilirken, bilginin sadece aktarılmasının değil, anlamlandırılmasının ve hayatla ilişkilendirilmesinin gerekliliği vurgulanıyor.

Hikâyelerle öğreten bir dergi

Ekim sayısı yalnızca eğitim dosyasıyla değil, birbirinden renkli içerikleriyle de öne çıkıyor. Yağmur damlalarından yola çıkarak Allah’ın sanatını keşfeden Arif’in hikâyesi, aile içinde merak ederek öğrenmenin değerini hatırlatıyor. Dünya Kız Çocukları Günü için hazırlanan özel hikâye ise sevgi, merhamet ve aile bağlarını çocukların dünyasına taşıyor. Sonbaharın güzelliklerini anlatan masallar ve Barla’da gerçekleştirilen 100. yıl programından izlenimler de sayının dikkat çeken bölümleri arasında yer alıyor.

Üreten çocuklar için

Baloncuklu naylonla yapılan ananas baskısı, origami çalışması, resfebe atölyesi, bulmacalar ve birbirinden eğlenceli etkinlikler; çocukları yalnızca okumaya değil, üretmeye ve keşfetmeye de davet ediyor.

Can Kardeş’ten yeni kitap serisi

Bu sayıda ayrıca Can Kardeş Yayınları’nın yeni kitap serisi “Arif ile Elif İslâm’ın Şartlarını Öğreniyor” da okuyucuyla buluşuyor. Beş kitaptan oluşan seri, çocukların İslâm’ın temel esaslarını hikâyeler eşliğinde öğrenmelerini amaçlıyor.

Bu sayıda başka neler var?

Vız Vız Arı, dostluk, fedakârlık, iyilik, pratik zekâ ve farklılıklara saygı gibi konuları günlük hayatın içinden örneklerle ele alıyor. Masal Diyarında Tekircik ve Patili, sonbaharın büyüleyici atmosferinde doğanın kusursuz düzenini keşfe çıkıyor.

Eğitimin asıl kazancı

Bugün okullarımızda zaman zaman karşılaştığımız akran zorbalığı, şiddet ve empati eksikliği, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını gösteriyor. Can Kardeş’in Ekim sayısı; birbirine zarar vermeyen, farklılıklarına rağmen arkadaş kalabilen, merhameti, vicdanı ve saygıyı önceleyen nesiller yetiştirmenin önemini hatırlatıyor. Çünkü gerçek eğitim; yalnızca başarılı öğrenciler değil, iyi insanlar da yetiştirebilmektir.