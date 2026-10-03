Birbirimize ihtiyacımız var

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne, Avrupa Birliği’nin de Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Orav, AB ve Türkiye ilişkilerinin yalnızca Ankara ve Brüksel’den ibaret olmadığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu ilişkiler şehirler, iş çevreleri, toplumlar ve insanlar arasında yürütülüyor. İlişkilerimiz de son derece özel. Özellikle de Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olmasından dolayı ve dünyada şu anda olup bitmekte olan, yaşanan olaylardan dolayı son derece özel bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Paylaştığımız ortak birçok ilgi alanımız var ticaretten enerjiye, iklime ve bölgesel işbirliğine kadar. Ekonomik ilişkiler de Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin en güçlü ayaklarından bir tanesini teşkil ediyor.” Orav, “Bizim vermek istediğimiz mesaj son derece basit. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki güçlü bağlar, insanlar arasında kurulan güçlü bağlara bağlı” diye konuştu.