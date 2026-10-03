Renault’nun liderliğinde yerli modeller öne çıktı

Renault, Eylül ayında toplam pazarda 11.430 adet satış ve yüzde 13,7 pazar payı elde ederek ayı da lider tamamladı. Bursa’da üretilen Clio, Megane Sedan ve Duster modellerinin yanı sıra yeni Boreal’in performansı, markanın toplam satışlarında etkili oldu.

Renault, 2026 yılının ilk 9 ayında toplam pazarda 102.818 adet satış ve yüzde 12,8 pazar payına ulaşarak liderliğini sürdürdü. Marka, otomobil pazarında ise 95.518 adet satış ve yüzde 15,2 pazar payıyla yılın üçüncü çeyreğini zirvede tamamladı.

RENAULT, 2026’DA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Renault, yılın üçüncü çeyreğinde de Türkiye otomotiv pazarındaki güçlü satış performansını devam ettirdi. 2026’nın ilk 9 ayında toplam pazarda 102.818 adet araç satan marka, yüzde 12,8 pazar payına ulaştı.

Otomobil pazarında ise 95.518 adet satış gerçekleştiren Renault, yüzde 15,2 pazar payı elde etti. Böylece marka, yıl boyunca sürdürdüğü liderliğini üçüncü çeyreğin sonunda da korudu.

Eylül ayında da zirvedeki yerini koruyan Renault, 11.430 adetlik satış ve yüzde 13,7 pazar payına ulaştı. Otomotiv pazarının yüzde 24,3 daraldığı ayda Renault’nun satışlarını büyük ölçüde koruması dikkat çekti.

YERLİ MODELLER SATIŞLARDA ÖNE ÇIKTI

Renault’nun Bursa’daki fabrikasında üretilen yerli modeller, markanın Türkiye performansında önemli rol oynadı. Yılın ilk 9 ayında Türkiye’de en çok tercih edilen ilk beş model arasında Renault’nun üç yerli modeli yer aldı.

Renault Clio, 33.636 adetlik satışla Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli oldu. Megane Sedan 22.768 adet satışla üçüncü, Duster ise 19.774 adet satışla beşinci sırada yer aldı.

Renault’nun yeni SUV modeli Boreal de satış performansını artırmayı sürdürdü. Haziran ayında satışa sunulan Boreal, dört aylık süreçte 10 bin adedi aşan satış rakamına ulaşarak yılın üçüncü çeyreğinde en çok tercih edilen ikinci SUV modeli oldu.

Boreal, Eylül ayında gerçekleştirdiği 3.220 adetlik satışla da ayın en çok satan ikinci modeli olarak öne çıktı.

SUV PAZARINDA RENAULT ZİRVEDE

Renault’nun SUV modelleri, markanın toplam satış performansında önemli bir pay oluşturdu. Boreal’in ürün gamına katılmasıyla segmentteki konumunu güçlendiren Renault, yılın üçüncü çeyreğinde 15.831 adetlik SUV satışı gerçekleştirdi.

Bu sonuçla Renault, üçüncü çeyrekte SUV segmentinde en çok satış gerçekleştiren marka oldu. Renault Duster ise Ocak-Eylül döneminde 19.774 adetlik satışla en çok tercih edilen ikinci SUV modeli olurken, C-SUV segmentinde de ikinci sırada yer aldı.

RENAULT MASTER MİNİBÜS ÜRÜN GAMLARINI GENİŞLETİYOR

Renault, satış performansını yeni modellerle desteklemeye devam ediyor. 2025 yılında “Van of the Year” seçilen Renault Master’ın minibüs versiyonu, eylül ayında Türkiye’de tanıtıldı.

Yeni minibüs versiyonuyla ticari araç ürün gamını genişleten Renault, hafif ticari araç pazarındaki konumunu da güçlendirmeyi hedefliyor. Marka, binek otomobillerdeki satış performansının yanı sıra tüm ticari ürün gamıyla Türkiye pazarındaki büyümesini sürdürmeye hazırlanıyor.