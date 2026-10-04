Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Denize dalarak onun (Süleyman) için cevherler çıkaran ve başka işler de gören şeytanları yine onun emrine verdik. Onları gözeten ve Süleyman’ın emrinde tutan Bizdik.

Enbiyâ Suresi: 82

HADİS:

Hz. Aişe (r.anha) rivayet ediyor: “Resul-i Ekremin (asm) en çok sevdiği amel, az da olsa sürekli yapılanıydı.”

Camiü’s-Sağir, No: 3083