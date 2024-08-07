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7 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Cennet bahçeleri: Risale-i Nur okuma programları (2)

Yasemin GÜLEÇYÜZ
07 Ağustos 2024, Çarşamba
Cehennemin bir küçük misalini andıran yaz sıcaklarında özel okumalarımız, mahal derslerimiz, düzenlenen Risale-i Nur okuma programları ruhumuzu dinlendiriyor, nefes aldırıyor.

Bediüzzaman Hazretlerinin ruha gıda hükmünde olan (ilimlerin esası-şahı ve padişahı) iman hakikatlerini hava, su, ziyaya benzetmesinin ne kadar da doğru olduğunu tüm duygularınızla hissediyor, tadıyorsunuz. 

8-29 Temmuz tarihleri arasında hanımlara yönelik İstanbul Ümraniye’de düzenlenen “Hızlandırılmış REM Risale-i Nur okuma programı” da böyle özel programlardan biriydi.

HİCRİ 1446 BEREKETİ 

Hicri 1446 yılının ilk ayı olan Muharrem’de başladı programımız. Şehir dışından gelen genç kardeşlerimizin iştirak ettiği faaliyetimiz ruhumuzu çöl sıcağında vahalar, bahçeler ile karşılaşanlar gibi ferahlattı. Latifelerimize serin nefesler aldırdı.   

Tevhid, Haşir, Kader, Beka-i Ruh ve Melaike, Ubudiyet-adalet, Nübüvvet, Meslek-Meşreb, Mucizat-ı Kur’an, Eski Said Dönemi Eserleri, Lahikalar-Müdafaalar, Kavram çalışmaları, yirmiyi aşkın kardeşlerimizle birlikte müzakereli olarak ele alındı. Derslerimiz soru ve cevap bölümüyle de renklendi. Ayrıca ilgi çeken farklı konularda hazırlanmış seminerlerin sunumu yapıldı. Önümüzdeki programlar için notlar tutuldu. 

Velhasıl, sadece program için gelen kardeşler değil, derslere giren, seminerler veren ablalarımız için de REM kendini geliştirmeye yönelik istifadeli feyizli bir faaliyet oldu. ‘’İnsan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir’’ (Bediüzzaman Said Nursi, Sözler) hakikatini müşahede ettik. 

Gezi programlarında ise İstanbul’da Bediüzzaman Hazretlerinin bulunduğu mekanların ziyareti hedeflendi. (Süleymaniye’deki Yeni Asya Vakfımız ziyaret edilip sorulu cevaplı bir seminer de orada dinlendi) Tarihi yarımadadaki Selatin camileri- Ayasofya, Eyüp Sultan, Yuşa Tepesi… 

CENNET BAHÇELERİNİN MEYVELERİ

Efendimizin (asm) müminleri ilim tahsiline şevklendiren sayısız hadisleri mevcuttur. İşte bunlardan ikisi:

Peygamberimiz (asm) “Cennet bahçelerine uğradığınızda nasibinizi alın!” diyor. Sahabeler soruyor “Cennet bahçeleri nerelerdir ya Resullullah?” Peygamberimiz bu soruyu “ilim meclisleridir” diye cevaplıyor. Başka bir rivayette de “zikir halkaları”, “mescidler” tarzında cevap veriyor. (Tirmizi)

Yine başka bir hadisinde Peygamberimiz (asm) diyor ki ‘’İlim tahsil etmek için yolculuğa çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allah yolundadır’’ (Tirmizi, İlim 2)

HÜLASA

“Nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i Nuriye açmak lâzımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder; fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz. İman hakikatlerinin izahı olduğu için, hem ilim, hem mârifetullah, hem huzur, hem ibadettir. Eski medreselerde beş on seneye mukabil, inşaallah Nur medreseleri beş on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor.” (Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası II) 

Cümleleri çöldeki cennet bahçelerinin bir misali değil midir? 

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