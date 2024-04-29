"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 NİSAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Asoka sütunları

Yunus İkbal Kaya
29 Nisan 2024, Pazartesi
Büyük Maurya imparatoru Asoka, milattan önce 200’lü yıllarda bir dizi sefer yapar. Yaptığı seferlerde taş üstünde taş omuz üstünde baş bırakmaz. O kadar ki lakabı gaddar Asoka olmuştur.

Bu seferler sırasında Budizm ile tanışan Asoka yaptığı seferlerde yarattığı zulümden son derece pişman olur ve dini bir yaşantıya girer, avcılıktan ve seferlerden vazgeçer, et yemeyi bırakıp vejetaryen olur. 

Pişmanlığını dile getirebilmek adına özür niteliğinde bir dizi ferman yayınlar. Bu fermanları dev sütunlar halinde ülkesinin vilayetlerine diktirir. Bu sütunlarda Asoka bölgesel yöneticileri adına insan haklarına saygı göstereceğine dair de birtakım sözler verir. 

Bu niteliği ile Asoka sütunları tarihin ilk yazılı insan hakları belgeleri arasındadır. Asoka sütunlarında bu yana geçen 2200 yılda insanoğlu insan haklarına saygılı olmak adına birçok belge düzenlemiştir. 

Medine Sözleşmesinden Magna Carta’ya oradan 1789 Fransız ihtilaline, 1948 insan hakları evrensel bildirgesine kadar çeşitli anlaşmalarla insan haklarını koruma altına alma çabası içerisine girmiştir.

*** 

Peki, bunca anlaşmadan sonra 2200 yılda ne kadar yol katettik? Geçen bunca zaman içerisinde İmparator Neron Roma’yı yakıp şarkı söyleyerek yangını izledi. Moğollar geçtikleri yerlerde bir zamanlar insanların yaşadığına dahi inanmanın zor olduğu seferler düzenledi. İki büyük dünya savaşı yaşandı ve bu savaşlarda 100 milyonun üzerinde insan öldü. 

Naziler milyonlarca Yahudi’nin üzerinde acımasız deneyler yaparak katletti. Günümüzde ise Çin, Doğu Türkistan’da, İsrail ise Filistin’de adeta soykırım yapıyor. Bu durum ise “insan hakları kavramının göz boyamak adına pişman olmuş bir dizi zalimin oyunu mu?” sorusunu akıllara getiriyor. 

Kral Asoka’nın içinde bulunduğu psikoloji halen günümüzde de etkisini sürdürüyor birileri. Zulmediyor aradan biraz zaman geçiyor ve ‘yanlış yapmışız’ diyorlar. Bir dizi barış antlaşması imzalanıyor. İnsan hakları nutukları atılıyor. Ama insanoğlunun zalimliği asla bitmiyor. 

Bu noktadan bakınca Kuran-ı Kerim’in “çoğunluk zandadır, yanlıştadır” diyen hükümleri daha bir anlam kazanıyor. Halbuki Allah Teala bizlere insan haklarının önemini pek çok ayette hatırlatıyor. 

İnsanoğlu da yaptığı anlaşmalar ve felsefi tartışmalar ile tekrar tekrar Kuran’ın emirlerini aktarıyor. Nefsini yenemeyen insan ise zulmetmeye devam ediyor ve anlamsız özürlerin ardına sığınmakla yetiniyor. 

*** 

Belki de Hazreti Yunus’un duasında dediği gibi, bizler ilk olarak kendi nefislerimize zulmetmekten vazgeçmeliyiz. 

Kendi içimizde dengeyi sağlamadan dünya barışı ancak bir hayal kalıyor. Tek bir insan dahi kendi heva heveslerine hakim olamaz, kendine zulmetmekten vazgeçemezken; kendine zulmeden bunca insanın bir araya geldiği insan topluluklarından pek tabi dehşet derecesinde zulümler inkişaf ediyor. Kişisel ve ulusal çıkarlar uğruna zulme ses çıkarmayan milyarlar yetişiyor. Oysa kendi nefsimizin çıkarlarını bir kenara bırakıp zulme karşı durmadıkça yerimizde saymaya devam edeceğiz…

“Lailahe İlla Ente Subhaneke İnni Küntü Minezzalimin. /Senden Başka ilah yoktur. Seni her türlü eksikten tenzih ederim. Şüphesiz ki ben kendine zulmedenlerden oldum.”

Barışın, Huzurun ve Kardeşliğin Hüküm Sürdüğü Günlere Uyanmak Dileği İle…

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu çocukların suçu ne?

    Emekli ve asgari ücretli enflasyona yenildi

    Yoksulluk sınırı 1 yılda 27 bin lira arttı

    Zamlar inşaat sektörünü de vurdu

    Meclis mesaisine “yeni anayasa” ile başlıyor

    Gençler sosyal medyanın tehdidi altında

    Üniversiteler sürekli geriliyor

    İthal hayvan ile kimler kazanıyor?

    Prim desteğini alamayan çiftçilerimiz var

    Netanyahu'yu tutuklanma korkusu sardı

    Tereyağına yeni kriterler geliyor

    Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği protesto edildi - "Soykırımcı Joe", "Utanın!"

    İnsani yardımlar ulaşmıyor

    Gençler pahalılık yüzünden evlenemiyor

    Yabancı sermaye bu sisteme gelmez

    Gıda israfında dünya 3’cüsüyüz

    Yine masumları bombaladı

    İsrail’e ambargo uygulansın

    Batı toplumu ayakta İslam dünyası neden sessiz?

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çanakkale’den sonraki en büyük zafer
    M. Said ZEKİ

    Zalimler korkaktır ama korkutur
    Mehmet KARA

    Hâli, hâl değil
    Yeni Asya'dan Size

    Toplantı haftası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu “İhmal Edilen” Kitabımız...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslüman âilenin programı ve yol haritası
    İbrahim Günaydın

    “Lâilâhe illâllâh dedikten sonra niçin katlettin?”
    Risale-i Nur'dan

    İmanda birlik, kalplerin de birliğini iktiza eder

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.