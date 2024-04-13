Yüzyılların sorusu: Hangi adalet?

Yüzyıllarıdır insanoğlu bu soruya cevaplar aradı. Çeşit çeşit cevaplar buldu; kimi zaman denkleştirici adalet dedi, kimi zaman sosyal adalet. Bazen dağıtıcı adalet, bazen ise ilahi adalet.

Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur külliyatında bu soruya Adalet-i Mahza ve Adalet-i İzafiye arasında bir karşılaştırma yaparak, en doğru adaletin hangisi olduğuna dair cevaplar vermişti.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda ise ne yazık ki; bu soru akıllara böyle felsefi tartışmaları değil menfi bir anlamı getiriyor.

Adaletsizlik öyle yayıldı ki, insanlar bu soruyu adaleti en mükemmel şekilde tecelli ettirebilmek adına cevap aramak yerine, adaletin yokluğunu vurgulamak adına soruyor.

Bir kesim zenginliğine zenginlik katarken diğer bir kesim fakirleştikçe fakirleşiyor. Gazeteciler sadece kalem oynattığı için yargılanıyor, Medrese-i Yusufiye’de misafir ediliyor. Adalet sistemi öyle bir hal aldı ki; insanlar devletine sırtını yaslamak yerine haklarını kendi koruma telaşesi içerisinde yitip gidiyor.

Anayasa Mahkemesi kararları tanınmıyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye için artık ciddiye alınmayan bir müessese halini aldı. Adalet günbegün yok oluyor, o yok oluyorken insanlıkta yok oluyor. Zira bizi insan yapan her daim adaleti arayan vicdanımız.

GİDİŞAT NEREYE?

Hz. Ali’nin (ra) dediği gibi, ‘devletin dini adalettir.’ Bugün şeriat rüyası görenler, şeriatı bir yönetim şekli sananlar, adilane hareket etmeyen bir devlet yapısında hangi dinden bahsederler anlamak mümkün değil.

Devletin adil olamadığı yerde, devreye nefis girer. Zira insan yaptıklarının karşılığını alamayacağı bir ortamda doğru yoldan sapmaya pek müsaittir. Hal böyle iken, adil bir düzenin olmadığı bu ahirzamanı En’am suresi 116. ayet ne güzel anlatmakta:

“Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah’ın yolundan şaşırtıp-saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler.”

Evet günümüzde bu adaletsiz ortamda, çoğunluk zanna uyuyor ve yanlışta kalıyor.

Peki bu adaletsiz düzeni kurup yönetenlerin sonu ne olacak? Ne olacak bu adaletsizliğin sonu?

Kur’an’da pek çok ayette görüleceği üzere; yanlışta olan çoğunluğun sonu hep helak olmuş, Allah korusun biz de mi helak olanlardan olacağız? Helak olanlardan olmamak adına ne yapmalı?

ADALETİ GÖZETMEK

Bu adaletsiz düzene dur denmezse helak olacağız. Peki, bizler bir avuç insan, ne yapacağız da bu düzeni değiştireceğiz? Bizlere düşen aldığımız nefeste dahi adaleti gözetmek ve talep etmek olacaktır.

Peki adalet nasıl gözetilir? Adalet hep denge halinde olmak, dengeyi korumaya çalışmaktır. Adil olanların en adili Allah Teala’nın kurduğu düzene baktığımızda hep bir dengenin varlığını görürüz. Doğada insan hariç hiçbir varlık yemesi gerekenden az veya fazla yemez, içmez. Aldığı nefes bile dengelidir.

Bizler de adil düzene ulaşmak için kendi hayatımızdan başlayarak yediğimiz yemekte, yaptığımız alışverişte dengeyi korumaya çaba göstermeliyiz. Dengeyi korumak ilk adım. Dengeyi korumayı başardıktan sonra yapılması gereken ise; birlik olmak, toplum olmayı başarabilmek ve bizleri yönetenlerden topluca adaleti talep edebilmektir.

Unutulmamalıdır ki bizleri yönetenler ancak bizimle varlar. Hep beraber varlığımızı korumak istiyorsak, adaleti tesis etmeli ve helak olmaktan kurtulmalıyız.

Allah (c.c) adaletten ayırmasın! Amin.