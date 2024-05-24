"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

“Bandın say!!!”

Yunus İkbal Kaya
24 Mayıs 2024, Cuma
Kemal Sunal’ın bu efsane repliği, hepimizin yüzünde bir gülücük belirmesine sebep oluyor. Ancak bu sefer durum biraz farklı. Zira, yazı her geçen gün otokratikleşen Türkiye Cumhuriyeti’nin kanayan yarasına tuz banıyor.

Son günlerde internet alemi, maddeleri sızdırılan 9. Yargı Paketi’nin etki ajanlığına ilişkin maddesi ile çalkalanıyor. Türk Ceza Kanunu’nun 339. maddesine yapılacak bu ekleme ile yeni bir casusluk kavramı ceza hukukumuza girecek. Buna göre, Türkiye aleyhinde kara propaganda yapılmasına alan açanlar, etki ajanı kapsamına dahil edilecek. Ülkenin ekonomik, toplumsal ve kamu düzenini bozanlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

***

Peki bu ne demek?

İşte başlığımızdaki nükte de burada ortaya çıkıyor. Hükümet bizlere adeta aba altından sopa gösteriyor.

Sosyal medyada yapılan “ekonomimiz kötü” paylaşımı bile etki ajanlığı kapsamında değerlendirilebilecek. Her ne kadar siz kara propaganda yapmadığınızı, sadece var olan bir gerçeği dile getirdiğinizi söyleseniz dahi; hükümet aynı Kemal Sunal’a “bandın say!” diyen lokanta sahibi gibi size “Kara propaganda yaptın say!” diyebilecek.

Ve işin daha komiği, sizler Kemal Sunal’ın para üstü isterken “Parayı verdim say” dediği gibi “Cezamı çektim say” diyemeyecek, yaptırımla karşı karşıya kalacaksınız.

Maddenin kapsamına çocukça bir bakış atıldığında, belki de bu düzenleme güzel görünebilir. Zira ülkemiz aleyhinde ajanlık yapanlar pek tabi cezalandırılmalı. Ancak her geçen gün otokratikleşen ülkemizde bu kanunla sağlanmak istenen amaç, otokrasiyi güçlendirmek, eleştirileri susturmak ve elbette tek adamın varlığını kutsamaktan başka nedir ki?

***

Hükumetin eleştiri ve farklı fikir kaldıramazlığı öyle bir seviyeye geldi ki; kendilerinden olmayan herkes ajan, herkes terörist oldu...

Onların lehine dahi olabilecek bir fikir ortaya atsanız, bu fikri alaşağı etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama aradan birkaç ay geçiyor; bir bakıyorsunuz, aynı fikri meclise kendileri kanun teklifi olarak sunmuşlar. Kimse diyemiyor ki ‘madem bu fikir iyi bir fikirdi, madem ülkenin yararına idi neden bu ülkeye birkaç ay kaybettirdiniz?’

Bunun en büyük örneğini faiz artırımı hususunda gördük. Herkesin faizlerin artması gerektiğini söylediği dönemde en büyük Müslüman sayın Erdoğan ‘nas’ dedi, ‘ayet’ dedi faizleri artırmadı. Ülke çok büyük ekonomik kayıplardan ve zaman kaybettikten sonra, bugün görüyoruz ki dünyanın en yüksek faiz oranına sahip ülkelerinden biriyiz.

Peki neden bu kadar bekleyip faizleri şimdi artırdılar? Çünkü artık eleştiri kaldıramıyorlar. Farklı fikirlere dayanamıyorlar. Eğer o zaman faizleri artırmayı kabul etselerdi haksız olduklarını kabul edeceklerdi ve fakat bu eleştiriye dayanamadılar.

***

Bu durum aklıma Siyer-i Nebi’den bir hatıra getirdi. Hani Rasulullah (s.a.v) amcası Ebu Talip ölüm döşeğindeyken ona gelip de “ey amcam iman et” dediğinde amcası ona “şu Mekke’nin kadınları, arkamdan, korktuğu için iman etti demeyecek olsa, sana inanırdım ey yeğenim” demişti ya, hükumetin bu faize ve daha nice yönetime ilişkin konuda inadı işte sırf bu yüzden.

El alem bana ne der? Halk beni eleştirirse ne olur? Bu korku önce hükumeti, sonra Türkiye Cumhuriyeti’ni mahvetti.

Demokratik Türkiye Cumhuriyeti hasta yatağında ve adeta yeni bir güç doğuyor. Adı da belli: OTOKRATİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin’i tanımalar barış yolunda adım - Tüm ülkelere Filistin’i tanıma çağrısı

    Türkiye Kupası 11. kez Beşiktaş'ın oldu

    ‘Kiracılar bu yükü kaldıramaz, davalar artacak’

    Sokak hayvanlarını öldürmek çare mi?

    Soykırım suçlaması böyle savuşturulamaz

    ‘31 Mart uyarımızı iktidar anlamamış’

    Tatile nasıl gidecek, orada ne yiyeceğiz?

    Çalışanların dayanacak gücü kalmadı

    Kurbanlık fiyatları el yakıyor

    İsrail'in Filistin yaptırımları bölgede infiale yol açacak
    📷

    Köln'de Bediüzzaman heyecanı yaşandı

    Gazze'deki soykırım 229 gündür sürüyor: 35 bin 709 Filistinli katledildi!

    "Gazze kasabı" bugün de protesto edildi

    Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin Devleti kararı Netanyahu'yu rahatsız etti

    ''Avrupa’dan çok olumlu haber aldığımız harika bir gün''

    'Tarihi Ermenistan' arayışımızı durdurmamız gerekiyor

    ABD - Greenfield'da şiddetli fırtına: Çok sayıda kişi öldü

    Ankara'ya gök gürültülü sağanak uyarısı

    Atalanta, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandı: Lookman, UEFA tarihine geçti, Leverkusen, 51 maç sonra kaybetti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dış geziler
    Faruk ÇAKIR

    İsraf kralından vaaz!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî iktidarın lideri, üstadı, mürşidi...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ebedî bir güzelliğe nasıl sahip olunur?
    Cevher İLHAN

    “Normalleşme” rafa kalkıyor
    İbrahim ERSOYLU

    Bıktıran Kemalizm propagandası
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Aydın Pınar

    En derin huzuru hissetmek!
    Hasan KOÇ

    Şimdiki hafiyeler eskisinden beterdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.