1 milyon Bulgar alış veriş için geldi

1 Bulgar Levası’nın 7 liraya yükselmesiyle bütün ihtiyaçlarını Türkiye’den karşılayan turistler, özellikle hafta sonu şehirde yoğunluk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan 1 Ocak- 27 Kasım’da 1 milyon Bulgar turist, Edirne’ye geldi.

1 Bulgar levası’nın 7 liraya yükselmesiyle iğneden ipliğe bütün ihtiyaçlarını Türkiye’den karşılayan turistler için esnaf da harekete geçti ve Bulgarca tanıtımlarını artırdı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, hafta sonları Bulgar turist sayısının 12 bini bulduğunu ve kişi başı 500 euro harcandığını belirtti. Şehir pazarında kadın ve erkek giyim ürünleri satan esnaftan Serkan Şen, işlerinin 3 kat arttığını belirterek, “Leva’nın yükselmesi bizim yüzümüzü güldürdü. İşlerimiz katı arttı. Pazardan ilk kez son 20 gündür zevk alarak iş yapıyoruz. Devamını bekliyoruz. Şu anda Bulgaristan’ın yüzde 100’ünü giydiriyoruz, tamamen bize endeksliler” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 172

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.