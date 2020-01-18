"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

2 milyon Suriyeli çocuk okula gidemiyor

18 Ocak 2020, Cumartesi
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin araştırma komisyonu Suriye’deki çocukların durumu ile ilgili hazırladığı raporun sonuçlarını açıkladı.

Raporda  Suriye’deki savaş nedeniyle iki milyondan fazla çocuğun düzenli bir okul eğitimi  alamadığına dikkat çeken komisyon, savaşın başlamasından bu yana ülkede binlerce okulun yerle bir olduğu ya da askerî amaçlı kullanıldıklarına dikkat çekti. DW’deki habere göre komisyon, Suriye hükümeti ve silâhlı gruplardan çocukların okula yeniden erişiminin sağlanması için elinden geleni yapması çağrısında da bulundu. Raporda geçen yıllar içinde Suriye’de çocukların okula gitmesine engelleyen şiddet   olayları listelendi. 

5 milyon çocuk kayıp

Raporda çocukların acı ve yokluk içinde büyüdükleri belirtilerek bunun ileride yıkıcı psikolojik sonuçlara sebebiyet vereceği ifade edildi. BM’nin verilerine göre Suriye’de beş milyon çocuk da kayıp. Çok sayıda kız ve erkek çocuğu da Suriye’de  yerleşim birimlerine ve sivil hedeflere düzenlenen saldırılarda can verdi.  Ancak raporu hazırlayan uzmanlar bu konuda net sayılara ulaşamadıklarını vurguladı.

Okunma Sayısı: 100
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalet sistemi yaralandı

    Gelecekte ‘iş’ler değişiyor

    Karne sevinci kaygıya dönüşmesin

    Ayasofya için sempozyum

    45 milyon insan açlığa mahkûm

    Türkiye’deki eğitim sistemi bildiğiniz gibi

    "Uçak sesi, kaybettiğim evlatlarımı, toprağımı ve acılarımı hatırlatıyor''

    Hilmi Balcı yaşadığı zor saatleri anlattı

    Gözler Berlin'deki Libya Konferansı'na çevrildi

    2 günde 13 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

    Irak'ın kuzeyinden acı haber!

    350 bin kişi sınırda

    Rekabet Kurulu'ndan 4 kargo şirketi hakkında karar

    Şehitlerimizi duâlarla uğurladık

    'O koridorda ciddi sıkıntılar var'

    İTÜ Rektörü Karaca'dan Doğa Koleji'ne ilişkin açıklama

    Bakanlıktan Kanal İstanbul ÇED raporuna onay

    'Yemen tekrar kıtlığın eşiğine sürüklenebilir'

    Macron: Orta Doğu'ya uçak gemisi göndereceğiz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adalet sistemi yaralandı
    Ahmet BATTAL

    Faiz meselelerinde ana noktalar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Veziroğlu’dan Bediüzzaman’a
    Cevher İLHAN

    “Kanal muamması”nın içyüzü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Gelecekte ‘iş’ler değişiyor
    Risale-i Nur'dan

    Kader ve cüz-î ihtiyârî niçin var?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman’ın şehid akraba ve talebeleri
    Genel

    Türkiye’deki eğitim sistemi bildiğiniz gibi
    Sebahattin YAŞAR

    Hizmetle gelen keyif; ‘Yap bir kahve!’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.