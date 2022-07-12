Acil servise 50 kişilik baskın

Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi’nin yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından basılması esnasında sağlık çalışanları odalara saklandı.

Adana’da Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi’nin yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından basıldı. Tüm acil servis çalışmalarının durduğu olayda, acil servis geçici olarak durduruldu. Tüm sağlık çalışanları odalara saklanarak, takviye güvenlik gücünün gelmesini bekledi. SES Eş Başkanı Dr. M. Enis Akyüz’ün verdiği bilgiye göre gece saatlerinde Çukurova Devlet Hastanesi’nin acil servisine 19 yaşındaki bir kişi trafik vakası ile geliyor. Nöbetçi hekim hasta ile ilgilenip belli tahlillerin yapılmasını, durumunun stabil olduğunu ve o arada yakınlarından giriş yapmasını istiyor. Hasta yakınları sağlık çalışanlarının üstüne yürüyor ve ilk olarak doktorlar bir odaya kendilerini kilitliyor. Daha sonra ise üzerine yürüdükleri hemşireler kendilerini odaya kapatmak zorunda kalıyorlar. Akyüz’ün anlattığına göre sağlık çalışanlarının kendilerini odaya kapatmasının ardından acil servisinin camları kırılıyor ve hastanenin acil bölümünde kimse kalmıyor. Olayların büyümesi ve kamuoyunda tepki yaşanması üzerine Akyüz, “Bu kadar kişi hastaneyi basıyor, arkadaşlarımızı tehdit ediyor ama ortada bir gözaltın yok” dedi.

Haber Merkezi