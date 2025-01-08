AFAD: Erzurum-Pasinler'deki deprem sonrasında olumsuz durum bulunmuyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Erzurum'un Pasinler ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD: Depremin ardından an itibarıyla olumsuz durum bulunmuyor AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Erzurum ilimizin Pasinler ilçesinde saat 04.30'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." AA

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