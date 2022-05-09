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9 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Ağlanacak halimize gülüyoruz

09 Mayıs 2022, Pazartesi 00:36
Bilecik’teki dükkanında çiğ süt ve süt ürünleri satan Ahmet Sarı, müşterilerin alım gücüne bağlı olarak satışlarının düştüğünü söyledi.

Sadece süte zam gelmediğini, doğru orantılı olarak süt ürünlerinin de zamlandığını söyleyen Ahmet Sarı, “İnsanlar, mesela haftada 5 kilo alıyorsa ilk başta 3’e düşüyor, haftada bir alıyorsa 15 günde bir almaya başlıyor. Sadece süte de gelmiyor; peynir, yoğurt ve diğer ürünlere de geleceği için maalesef insanların alım gücü gittikçe düşüyor” dedi. Sarı, “Ağlanacak halimize gülüyoruz. Ama ilk başlarda, mesela bir ürüne zam yaptığımız zaman insanlar, ‘Yine mi zam’ gibi tepki veriyorlardı. Artık son 3-4 aydan beri haftada bir ürüne zam geldiği için insanlar artık ‘Zam geldi mi’ deyip öyle alıyorlar ürünü. Yani işlerimiz pek iç açıcı değil açıkçası” diye konuştu.

Bilecik - anka

 

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