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17 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Ankara'ya kar uyarısı - Soğuk hava 1 hafta etkili olacak

17 Şubat 2025, Pazartesi 20:29
Ankara Valiliği, yarından itibaren il genelinde etkili olacak kar yağışına karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara genelinde soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağı belirtildi.

Yağışların Ankara çevrelerinde yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü kar şeklinde olacağı tahminine yer verilen açıklamada, meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

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