Atık havuzu patladı, oluk oluk zehir aktı

Giresun’a bağlı Şebinkarahisar ilçesinde 19 Kasım’da Yıldızlar Holding’e bağlı Nesko Madencilik AŞ’ye ait maden ocaklarında kullanılan siyanür atıklarının depolandığı flotasyon tesislerinde bulunan havuzlar patladı.

Patlamayla birlikte tesisin çevresinde bulunan dereye karışan atıklar, derenin devamında bulunan Kılıçkaya Barajı’na kadar ulaştı. Zehirli atıklar sebebiyle çok büyük bir çevre felâketinin yaşandığı aktarılıyor. T24’ün aktardığı habere göre, olay sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “İşletmeye, çevreye verdiği kirlilik sebebiyle “en üst sınır” olan 12 milyon lira idarî para cezası uygulanarak işletme faaliyetten men edilmiştir.” açıklamasında bulundu. Vatandaşlar bakanlığın 16 gün sonra verdiği cezaya tahribatın etkisinin büyüklüğü nedeniyle tepki gösterdi. Haber Merkezi

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