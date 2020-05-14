AVM’lere 1.3 milyon kişi gitti

Alış veriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, açıldığı gün AVM’leri 1.3 milyon kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Koronavirüsü sebebiyle uzun süredir kapalı kalan AVM’lerden bazıları, 11 Mayıs itibariyle kapılarını açmaya başlamıştı. Diken’deki habere göre RS FM’de ‘Atilla Güner’le Akşam Postası’ programında konuşan Altaş, normalde günde 6.5 milyon ziyaretçi ağırlayan AVM’lere 11 Mayıs’ta 1 milyon 226 bin kişinin gittiğini ifade etti. Altaş, “AVM’lere toplamda yüzde 23 giriş oldu. Bu rakamın yüzde 40’ı İstanbul ve Ankara’da oluşmuştur” ifadelerini kullandı.

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