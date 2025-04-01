"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2025 SALI - YIL: 56

Batı Akdeniz'e ve Güney Ege'ye hem toz taşınımı hem sağanak uyarısı

01 Nisan 2025, Salı 00:03
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz ve Güney Ege için toz taşınımı uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu geceden yarın öğleye kadar Batı Akdeniz ve Güney Ege'de toz taşınımının etkili olması bekleniyor.

Başta görüş mesafesinde düşme olmak üzere, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

***

Güney Ege ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın 02.00-19.00 arasında, İzmir'in iç ve güney kesimleri, Manisa'nın doğusu ve Aydın'da yerel olarak kuvvetli Muğla'da yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Batı Akdeniz'de de yarın saat 04.00-23.59 arasında Burdur ve Isparta'da yerel olarak kuvvetli sağanak, Antalya'nın batısından başlayarak zamanla il merkezinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları isteniyor.

 

AA

Okunma Sayısı: 290
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti

    Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'yi Ramazan'da 122 milyon Müslüman ziyaret etti

    Yeni Zelanda Maori kabilesinden resmen özür dilendi

    Batı Akdeniz'e ve Güney Ege'ye hem toz taşınımı hem sağanak uyarısı

    Norveç'te fırlatılan uzay roketi kalkışından 30 saniye sonra patladı

    Fransa'da Le Pen, yolsuzluktan 4 yıl hapis cezası aldı

    15 yardım çalışanı için BM'den acil çağrı: İsrail'in hesap versin! - 'Elleri bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış'

    Gazze'de yeniden başlayan ve Bayram da dinlemeyen İsrail saldırılarında şehit sayısı 1000'i aştı

    Guterres: Dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik ederim

    Afganistan, ABD'den kalan ekipmanları teslim etmeyecek
    📷

    Dünyada Ramazan Bayramı...

    Grönland Başbakanı: ABD, Grönland’ı alamayacak

    'Evlat Nöbeti'nde 2036'ncı gün: "Çadırda 11. Bayramı geçiriyoruz"

    Washington Post: Çin'i Tayvan işgalinden caydırmak ABD'nin dış politikada önceliği

    Yine tehditler savurdu!

    120 bin Müslüman Bayram namazı için Mescid-i Aksa'daydı

    Ramazan Bayramınızı kutlarız

    İslam'ın Almanya'ya ne denli yerleştiğinin küçük bir işareti

    Meksika'da okullarda abur cubur satışı yasaklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    En kıymetli vazife
    Genel

    Batı Akdeniz'e ve Güney Ege'ye hem toz taşınımı hem sağanak uyarısı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Elhamdulillâhi Rabbil'alemîn”i nasıl anlamalıyız?
    Faruk ÇAKIR

    Zalimler hesap vermeyecek mi?
    Genel

    Yeni Zelanda Maori kabilesinden resmen özür dilendi
    Genel

    Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'yi Ramazan'da 122 milyon Müslüman ziyaret etti
    Genel

    Çin 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.