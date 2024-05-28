Bayram öncesi otobüslerde bilet telaşı

Kurban Bayramı ile birlikte pek çok kişi memleket ziyareti ve tatil yapmayı planlıyor. Bayramdan iki gün önce (14 Haziran) ise okullar tatil olacak. Okul tatilinin bayrama denk gelmesinin, şehirler arası yolculuğu yoğunlaştırması bekleniyor.

Urfa’da da Kurban Bayramı’na sayılı günler kala otobüs terminalinde hareketlilik yaşanıyor. Doluluk oranının arttığını belirten seyahat firması temsilcileri ise ek seferler için hazırlıklara başladı. Urfa Cesur otobüs firması yetkilisi İbrahim Durmuş tatilin bilet fiyatlarına etkisine ilişkin “Urfa’dan İstanbul’a bilet 1050 lira civarında ama ayın 31’inden itibaren 1.300 lira olacak” dedi. 1 Haziran’da yeni fiyatların uygulanacağını söyleyen Durmuş, “Talepler üzerine yeni seferler çıkarmaya başladık” dedi. Başka bir otobüs firma yetkilisi Halil Demirkol da yoğunluk yaşandığını ve bayram öncesi fiyatların artacağını söyledi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 189

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.