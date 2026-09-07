Muhabbetin merkezi Barla

Ankara, Kırıkkale, Kütahya, Çorum ve Bolu’dan gelen aileler, Barla’da ders, tefekkür ve muhabbet dolu bir hafta geçirdi.

BARLA - EMRE TUNCEL

Ankara’dan hareketle Sivrihisar yol ayrımından dönerek, Üstadın yaşadığı yerler olan Emirdağ ve Bolvadin üzerinden Çay’a varıyoruz. Çay’dan sağa, tekrar sola derken tepeleri aşıp, sıcaklığın 35 derece civarında olduğu bir yaz gününün ortasında yolumuza devam ediyoruz. Karşımızdaki manzaranın solunda Eğirdir Gölü, sağında ise Gelincik Dağı ve Çamdağı’nın yer aldığı panoramik görüntünün ortasına doğru, yemyeşil meyve bahçeleri arasından uzanan uzun ve düz bir yolda ilerliyoruz. Adeta Çamdağı ve Eğirdir Gölü, bunaltan sıcağa inat, “Sizlere ferahlık vereceğim” dercesine ruhumuzu ferahlandırıyor.

Çamdağı eteklerinde virajları rölantide ilerleyerek nihayet, geleneksel Ankara Aile Okuma Programı için bir hafta kalacağımız Barla’ya, Yeni Asya Sosyal Tesisleri’ne ulaşıyoruz. Barla, bu mevsimde, Ağustos ayında yemyeşil bir güzelliğe bürünmüş. Gündüzün sıcağı akşama yerini serin bir havaya bırakırken, günbatımında Ankara’nın yanı sıra Kırıkkale, Kütahya, Çorum ve Bolu’dan gelen ailelerle tesislerde buluşuyoruz.

İlk ders: Barla

Günün yol yorgunluğuna rağmen akşam yemeği ve namazından sonra ilk dersimiz için salonda yerimizi alıyoruz. Programın kısa tanıtımı ve takdimi yapıldıktan sonra Hazret-i üstadımızın ilk hayatı ve Barla Hayatını konu alan ilk dersimizdeyiz. Yüzyıl önce sürgün amacıyla ve unutturulmak için buraya gönderilen, çok eza cefa çektirilen Üstadımızın fedakarlığının bedeli olarak bizler rahat bir ortamda Barla’da olmanın farkında, şuurunda ve şükründe olarak başlangıç yapıyoruz programımıza.

Ziyaretler ve geziler

Tanıtımı yapılan programda neler vardı, kısaca anlatalım. Güne sabah namazı ve herkesin katıldığı dersle başlıyoruz. Kahvaltı, öğle namazı ve müteakiben müzakere ve mütalaalı ders yapılıyor. Daha sonra akşama kadar Barla gezisine zaman ayrılıyor. Üsdadın üzerinde ibadetlerini yaptığı tarihî çınar ağacının yanındaki ev, hemen yanındaki Yokuşbaşı Camii, ikinci olarak kaldığı ev, Cennet Bahçesi, Mus Mescidi, Kabristan gibi yerlerin ziyaretlerine programda oldukça geniş yer verilmiş. Tabiî bir gün de Çam Dağı ziyareti var. Yine son olarak İsparta, İslamköy ve Sav Köyü ziyaretleri.

Sabah dersleri zihin açıyor

Planlandığı üzere programımız devam ediyor. Sabah namazı ve tesbihatları ve ardından dönerli okunan sabah dersleri fevkalade doyurucu ve istifadeli oluyor. Serin ve temiz bol oksijenli Barla havasında uyumanın dinçliği sabah dersinde gözlerin de dimağın da açıklığının sebebi gibi. Fevkalade ilgi ve katılımla, istifadeye medar sabah derslerimiz zihinlerde çok iz bırakacak cinsten. Öğle namazı ve ardından müzakereli dersler, her gün konuları ve icrasıyla adeta Nurun manevi ziyafetine dönüşüyor. Özellikle Pazar günü verilen Bediüzzamanın Manevi Şahsiyeti konulu meslek meşrep semineri, sorulu cevaplı diyaloglarla konunun güncel en ince meselelerine ve ayrıntılarına kadar iyice anlaşılmasına vesile oluyor.

Soru cevaplı dersler ilham veriyor

Öğle ve akşam mütalaalı dersler Nübüvvet, Haşir, İhlas Risalesi, Hücumat-ı Sitte, Dördüncü Mektup ve Münacat Risaleleri vs planlandığı gibi devam ediyor. Hemen bütün dersler katılımlı, müzakereli, canlı, güncel, soru cevap tarzı takip edilerek adeta yaşayan ve yaşanan dersler olarak icra ediliyor. Herkes istediği kadar ve her konuda soru sorma, cevap ve katkı sunma hakkını kullanıyor. Hatta bir akşam dersi de soru cevaplardan hareketle şekillensin denilerek planlanıyor. Bu hal ayrı bir şevk ve ilham kaynağı oluyor.

Hatıralar geçmişe götürüyor

Tesiste kapalı mekan programları devam ederken, ziyaretler de gün be gün devam ediyor. Tarihî mekanlara yapılan ziyaretler ve anlatılanlar adeta bilgi hazinemizi, hayal ve hafızalarımızı zenginleştirip tazeliyor. Bazen sevinip bazen hüzünlendiğimiz pek çok anı ve hatıra anlatılıyor. Saff-ı evvel ağabeylerle uzun yıllarını geçiren ve onları yakından tanıyan Ali Vapurlu Ağabeyin zengin muhtevalı izahat ve anlatımları çok istifadeli oluyor. Anlatılanlar karşısında adeta hayalen birlikte o günlere gidiyoruz. Duygu ve düşüncelerimizi, bilgilerimizi, anlayışlarımızı tabiri caizse bir manada kendi alemlerimizi çek ve meç ediyor, kontrol ediyoruz.

Çamdağının zirvesinde tefekkür

Çamdağı ziyareti başlıbaşına bir hikâye olacak manevî zenginlikteydi. Öğlen üzeri çıktığımız dağda ikindi vaktine kadar kalındı. Düzlükte kılınan öğle namazı ve ardından dersle birlikte hatıralar zikredildi. Bir heyecanla dinlenildi ki, sorular cevaplar katkı ve iştirakler bunu gösteriyordu. Ardından Çamdağı zirvesine çıkıldı. Bu arada ak saçlıların zindeliğine, tırmanma mazeretlerinin göz ardı edildiğine şahit oluyoruz. Zirvede de Üstadımıza ve Nura akıl ve kalp kulaklarımızı iyice açarak okunan tefekkür derslerini dinliyoruz. Hazreti Üstada ve Risale-i Nura duyulan sadakatin ve muhabbetin de duygu ve düşünce dünyamızı sardığına şahid oluyoruz. Dersler okunuyor, dualar yapılıyor. Hatıralar anlatıliyor. Mübarek Süleyman abiyi sanki Üstadımızla konuşurken görür gibi oluyoruz. Çamdağı sanki nutka gelmiş, Çamdağını adeta Çamdağından dinliyoruz. Münacatı zirvede okumanın ruhumuzdaki tesiri hakikaten anlatılmaz yaşanır cinsten. Çamdağından maddi manevi tazelenerek hafifleyerek iniyoruz.

Bütün bu faaliyetlerde ve ziyaretlerde bol bol fotoğraflar çekiliyor. Dostluklar, muhabbet ve uhuvvet, tanışıp kaynaşmalar manevi tesirini devam ettirsin, ifratkarane irtibatlar sürsün dercesine karelere yansıtılıyor.

Tesislere tam puan

Barla tesislerimiz de çok güzel hazırlanmıştı. Tertemizdi. Ferah ve huzurun mekanı ve zeminiydi. Sadece temiz bir kamelyada bile gece yapılan muhabbetlerin tadına doyum olmuyordu. Yemekleri, tertip ve düzeni hasılı her şeyiyle on puan aldı tesisimiz. Ubeyd kardeşimizi de burada tebrik etmek borcumuz.

İslâmköy'de vefa ve dua

Son olarak İspartaya gelinir de Üstadımızın evi, İslamköy ve Sav ziyaret edilmez mi? Yol üzeri olduğu için önce İslamköye uğradık. Nurun bir fabrikası olan bu köyde Hafız Ali ağabeyi yad ettik. Onun üstadımıza bedel şehadetini biraz hüzün biraz duygulanarak ve minnetle hatırladık, dualarımızı ve fatihalarımızı okuduk.

Süleyman Demirel'i yâd ettik

Bilahare Rahmetli Adnan Menderesten sonra, yıllarca Demokratların liderliğini bihakkın üstlenen ve ülkemizin imar ve inşasının sahibi olan merhum Süleyman Demirel'in kabrini ziyaret ederek dualar okuduk. Mezarı başında onun Risale-i Nura ve üstadımıza dostluğu, demokrasi mücadelesi, kimin ona karşı durup kimin desteklediği vesaire anlatılmış oldu. Kabristan yanındaki camide öğle namazını kılıp, yine Süleyman Demirelin müzesini gezerek hatıralarımızı, yakın tarihimizi adeta gözden geçirdik. Minik minyatür mecliste kürsüden, onun ‘ TBMM kalb-i millet hükmündedir – ki bu cümle aynıyla Üstadımızındır-, Bediüzzaman büyük bir İslam alimidir, değildir diyenin alnını karışlarım, Risale-i Nur okunmasını suç saymak mümkün değildir " gibi sözleri ifade edildi.

Sayılı gün tez bitti

Bilahare İspartaya vardık. Yine üstadımızın evinde namaz kılıp, dualar ettik. Bir kez daha ilk el yazması kitaplarını, özel eşyalarını, o günün şartlarını derhatır ederek gördük inceledik. Üstadımızın ve Saff-ı Evvel ağabeylerin hayatı ile ilgili Risâle-i Nur tarihçesi ile ilgili hatıraları dinledik O ev ve üstadımızın hayatıyla ilgili bilgilendirme yapan ve orada kalan bir kardeşimizi de dinledik. Duygulandık hislendik. Daha sonra Sav Köyüne geçildi. Orada medfun bulunan ağabeylerin kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu. Sayılı gün, hele uhuvvet, muhabbet, ihlas ve her anı güzelliklerle doluysa çabuk geçiyor. Yeni programlarda buluşmak dualarıyla, temennileriyle kucaklaşıp vedalaştık.

KATILIMCILARIN GÖZÜYLE BARLA

- İsmail Cevahirli-Bolu: "Programdan çok istifade ettik"

Bizler dört kişi ile Bolu/Gerede den programa katıldık. Planlama çok önceden Ankara'da kardeşlerimiz tarafından yapıldı. Ali Vapurlu Ağabeyimizin bizzat şahit olduğu özel hatıralar çok çok önemli idi. Ve bir çok tarihi olayları da aydınlatır mahiyette idi. Çam Dağı ziyaretinin geniş tutulması harika oldu ve istifadeyi arttırdı. Aşağıdaki alanda cemaatle öğle namazı, ikram, ders ve zirveye çıkış ve Çam Dağında yazılan mektupların orada okunması mükemmeldi. İslam köyde Süleyman Demirel in Anıt Mezarı ve müze ziyareti, Isparta'da Üstadın kaldığı evin odasında cemaatle ikindi namazının kılınması ve ders yapılması çok etkileyici idi. Ardından bin kalemle Risale yazan Sav Köyü ziyaretimiz de çok güzel oldu. Celal Hoca'nın Maide 82. ayette dikkat çekilen Hristiyanlarla ilgili tespit çok çok önemli bir kapı açmış, zamanımızda yaşadığımız olaylara da ışık tutmuştur. Bu vesile ile organizasyonu yapan başta Ankara heyetine ve Emre Tuncel kardeşimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hepsinden Allah razı olsun.

- Asil Özer-Kırıkkale: "Dersler verimli geçti"

Bu programa ilk defa katıldık. Ailece katıldığımız bu programdan çok feyiz aldık. Diğer illerden gelen abi ve kardeşlerle tanışmak gerçekten çok güzeldi. Dersler çok verimli geçti. Çam dağı ve Barla gezilerimiz programa ayrı bir önem kazandırdı. Manevi anlamda dolu dolu bir program geçirdiğimizi düşünüyorum. Tesislerimiz ve yemekler çok güzel. İnşallah yeniden böyle bir programa katılmak isteriz. Emeği geçen tüm ağabey ve kardeşlerden Allah razı olsun.

- Hakan Çelebi- Kırıkkale: "Güzel anılarla ayrıldık"

Programı organize eden vesile olan ve hizmet eden abi ve kardeşlerden Allah razı olsun. Program her yönüyle çok güzeldi. İnsanın İslami şuurunun artmasına vesile olan tefekkür deryası Barla'dan özel ve güzel anılarla ayrıldık. Aile olarak çok memnun kaldık her şey için teşekkür ediyoruz. Üniversite öğrencilik yıllarında ziyaret ettiğim bu coğrafya bu defa beni daha fazla etkiledi.. Güzel insanlarla güzel programlarda görüşmeyi Rabbim tekrar nasip eylesin.

- Ali Sözeri-Kırıkkale: "Feyizli günler geçirdik"

Ankara heyetinin koordinesinde düzenlenen okuma programı kapsamında, Kırıkkale cemaati olarak ailelerimizle birlikte Risale-i Nur’un ilk telif edildiği mübarek menzil olan Barla’da üç feyizli gün geçirdik. Yeni Asya Sosyal Tesisleri bünyesinde gerçekleşen bu manevi buluşmada, Tesis Müdürü Übeyd Önbaş kardeşimizin ve ekibinin samimi ev sahipliği ve gayretleri, ailelerimiz ve çocuklarımız için büyük bir huzur ve kolaylık sağladı.

- İsmail Bakırlıoğlu-Kütahya: "Tefekkür deryasına daldık"

Programa ailece ilk defa katıldık. Diğer illerden gelen, daha önce tanıdığımız ağabey ve kardeşlerle kucaklaşma, tanımadığımız ağabey ve kardeşlerle tanışma kaynaşma kucaklaşma imkanı bulduk. Müzakereli dersler de güzeldi verimli geçti istifade ettik. Çam dağı ziyareti güzeldi, mekanın ruhuna uygun bahisler yerinden okudu o anı tekrar yaşamaya çalıştık, o manevi havayı teneffüs edip tefekkür deryasına daldık. Barla’nın genel manevi atmosferi her zaman olduğu gibi güzeldi maddi havayı da kurtarıyor. İnşallah seneye Barla okuma programına tekrar katılmak isteriz. Sosyal medyaya yeni ve güzel görseller eklenebilir. Arka binaya da güneş enerji sistemi veya termosifon konarak sıcak su sağlanabilir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

- Feyzulah-Süheyla Ergün- Çankaya: "Barla, ruhları ferahlatan sevgi merkezi"

Barla aile okuma programının, katılanları stres ve sıkıntılardan arındıran, dostlukları geliştiren bir sevgi merkezi olmakla ruhları ferahlatan manevi detoks ve şifa kaynağı olduğuna inanıyoruz. Önemli eksik bir gün gecikmeli de olsa Yeni Asyanın getirilmemesi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz

- Hasibe Akgün-Kütahya: "Yine katılmak isterim"

Öncelikle bu programı düzenleyenlerden Allah razı olsun. Benim için çok güzel istifadeli bir programdı. Kendimi huzurlu bir ortamda hissettim. Namaz vakitlerimizi camide veya cemaatle kılışlarımızdan adeta çok mübarek yerlerdeymişim gibi duygulara kapıldım. Elhamdülillah tanıştığım kardeşlerim de çok iyilerdi. İlk defa katılıyorum. Yine böyle programlara katılmak isterim. Her şey çok güzeldi herkesten Allah razı olsun.

- Perihan Ata-Kütahya: "Tekrar Barla'da buluşalım"

Bu program benim ikinci kez dahil olduğum bir okuma programı oldu. Geçen seneden tadı damağımızda kaldığı için tekrar katılmak istedik. Bu seneki programımız tam anlamıyla dopdolu geçen bir program oldu. Hemen hemen hiç ölü vakit olmadı diyebilirim. Sabah namazıyla başlayan günlük plan tesbihat, hizmet rehberi, işrak namazıyla devam etti. Hizmet rehberi güzel bir seçimdi sabah derslerimiz için. Hizmetimize dair olan ana noktaların anımsatılması tam bir külliyat taraması gibi oldu. Sabah kahvaltı saatlerimizin 9.30 a erkene çekilmesi de günümüzü bereketlendirdi. Öğle derslerindeki müzakereli dersler de hoş oldu. Toplu yapılan Barla gezileri de harika oldu. Gezilerde abilerin anlattığı hatıraları tam duyamamak biz hanımların istifadesini azalttı. Önümüzdeki programlarda buna dikkat edilmesini tüm hanımlar olarak istirham ediyoruz. Çam dağı programımız bir efsaneydi. Oradaki atmosfer dersimiz tefekkürümüz ve pikniğimiz hafızalara kazındı. Pek çok ilden gelen kardeşlerle hemhal olabilmek, beraber sohbet edip, kamelyamızda gece birleri bulan muhabbetlerde bulunmak da ayrı bir renk kattı bu beraberliklerimize...

Tesisimizin temizliği düzenliliği yemeklerin lezzetliliği de ayrı bir kalem olarak bahsedilmesi gereken bir mevzu gerçekten. Tesisimizdeki ekibe çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun her birinden. Yılda bir kaç gün de olsa tesisimizi ziyaret ederek o manevi atmosferden istifade edebilmek böylece tesisimizi de destekleyebilmek hepimizin boynunun borcu olduğu kanaatine vardık hanımlar olarak.

Hasılı kelam Ankara cemaatine böyle bir organizasyondan ötürü minnettarız. İyi ki biz Kütahya yı da davet ettiler. Emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyoruz. Allah ebeden razı olsun hepinizden...

Tekrar Barla’da buluşabilmek duasıyla...