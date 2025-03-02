'Bizi buraya mahkum edenler utansın'

Ramazan ayı boyunca ücretsiz yemek verecek olan kent lokantaları önünde ilk iftarda yine uzun kuyruklar oluştu. Uygulamadan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, geçinememekten yakındı.

Bir vatandaş, “Emekliyiz, paramız yetmiyor. Açız. Enflasyon yüzde 100, emekliye verdiği 2 bin lira. Emekliler yaşamasın ölsün istiyorlar. Emekliye gelince bir şey yok. Üvey evlat muamelesi yapıyorlar. Ramazan alışverişini yapamadım. Hiçbir şey alamadım. Maaşım yetmiyor. İstanbul’da 14 bin lirayla geçinilir mi? Kendileri hamuduyla götürüyorlar, emekliye bir şey yok. Emekliler sürünsün istiyorlar” derken; başka bir vatandaş ise “Beni buraya mahkum edenler utansın. Ben buraya keyfimden gelmedim. Allah razı olsun. Var ki buraya geldim” diye konuştu. İstanbul - Anka

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