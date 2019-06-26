Bu kanyon Malezya’da değil

Aydın, Denizli ve Muğla sınırlarında yer alan Arapapıştı Kanyonu, tabiî güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı’nda haftasonları düzenlenen tekne turlarıyla ziyaretçiler, kanyonun muhteşem manzarasının keyfini çıkarıyor.

Kanyonda tekne turlarına çıkan misafirler, Denizli ve Muğla sınırlarından da geçerek çevresindeki kartpostallık manzaralara şahitlik ediyor. Tekne turunu tercih etmeyen ziyaretçiler ise patika yollardan tabiat yürüyüşü yaparak tırmandıkları tepelerden kanyonu fotoğraflıyor. Kanyonu gezen Murat Abalı, “Burasını görenler Malezya ve Tayland sanabilirler, ama burası üç ilin sınırlarında yer alan bir yer. Biz de bu harika yerleri amatör fotoğrafçı arkadaşlarımızla fotoğraflamak istedik.” dedi. AA

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